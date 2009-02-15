Abant Platformu Barzani'siz başladı

Erbil'de toplanan Abant platformundan toplantısından, ilişkilerin güçlendirilmesi mesajı çıktı.



18. Abant Platformu toplantısı Kuzey Irak'ın Erbil kentinde başladı. Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Başbakanı Neçirvan Barzani, son anda karar değiştirerek toplantıya katılmadı. Türkiye ve Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği söylendi.



Son dönemde yeni bir sürecin başladığı Erbil-Ankara hattındaki ilişkiler, Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de Abant Platformu'nda masaya yatırıldı.



"Barışı ve geleceği birlikte arama" başlıklı toplantının açılış konuşmasını Erbil Valisi Nevzad Hadi yaptı.



Hadi, Türkiye ve Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim arasında ilişkilerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı, "Askeri operasyonlar çözüm değil" dedi.



Abant Platformu adına konuşan Mümtazer Türköne de kürsüden ılımlı mesajlar verdi.



'Hepimiz Kürdüz'



"Hepimiz Kürdüz" diyen Türköne, "Herkes gerçeklerle yüzleşmeli" şeklinde konuştu.



Türköne, "En çok Kürdün yaşadığı şehir ne Erbil ne Diyarbakır, İstanbul diyerek, Türkiye'de halklar arasında Kürt sorunu diye bir sorunun bulunmadığını belirtti, "Sorun siyasidir" dedi.



Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Hüseyin Avni Botsalı da, Türkiye'nin toplantıya ve Irak'a verdiği desteğin altını çizdi.



"Türkiye Irak'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır ve hep açık kalacaktır" diyen Botsalı "Komşunun bahçesindeki yangını söndüremezsek komşunun bahçesindeki meyvanın tadına da beraber varamayız" dedi.



Bölgesel yönetimin Kültür Bakanı Falakaddin Kakaia da konuşmasında Kürtçe yayın yapan TRT'ye değindi.



'Birlikte yeni bir hayat kurabiliriz'



"Birlikte yeni bir hayat kurabiliriz" diyen Kakaia, "Bunlar gelecek için atılan sağlam temellerdir" ifadesini kullandı.



Toplantı salonunda Türkiye, Irak ve Bölgesel Yönetim'in bayrakları yanyanaydı.



Açılışı Bölgesel Yönetim'in Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yapması bekleniyordu. Ancak Barzani son anda toplantıya katılmaktan vazgeçti. Abant Platformu toplantısı iki gün sürecek.



Toplantı sonunda da ortak bir bildiri yayınlanacak.

