Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünde yol için ağaçlar kesildi

Bolu’da ormanlık alan içinde yer alan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü’nde yol açmak için çok sayıda ağacın kesilmesine tepki gösterildi.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta, ormanın içerisinde kurulu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü içerisinde master planı kapsamında yol açmak için çalışma başlatıldı.

Mutlu Yuca'nın DHA'daki haberine göre, rektörlük binasının hemen yanında bulunan ormanlık alanın içerisindeki yol için ağaçlar kesilmeye başlandı. Yol açmak için aralarında meşe ağaçlarının da bulunduğu çok sayıda ağacın kesilmesi tepki çekti. İşçilerin kesim motorlarıyla kestiği ağaçlar traktörlerin römorklarına yüklendi.

AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun kampüsün içerisinde yeni yapılacak binaların bulunduğu yer için yol yapıldığını belirterek, "Benden önce yapılmış bir master planı vardı ve bu yolda üç ayrı güzergah düşünülmekteydi. Ben bu güzergahtan ikisini iptal ettim. En kısa güzergahı yeni yapacağımız binalara ulaşımı sağlamak için ormandan yol ihtiyacını karşılamak için açılma söz konusu oldu. Biz üniversite olarak ve üniversitenin rektörü olarak ülkemizin hatta dünyamızın ağaç ve ormanın değerini en iyi bilmesi gereken kurumlarız. Orman içerisinde bir üniversite olmamıza rağmen bu ölçüde biz geçmişten günümüze ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan tahsis edilen mera arazimiz vardı, bu arazimizi de ağaçlandıracağız. Açtığımız yer kadar ve hatta daha fazla ağaçlandırma çalışması yapacağız. Çok sık bir ihtiyacımız vardı ve bu ihtiyacı gidermek için bu yolu açtık. Bana verilen bilgiye göre de 250-300 metre civarında bir yol" diye konuştu.