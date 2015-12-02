Abadi: Irak'ta yabancı asker istemiyoruz



ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Irak'a özel kuvvet birliklerinin gönderileceği yolundaki açıklaması, Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin tepkisine yol açtı. Başbakan El Abadi ilk açıklamasında, "Irak topraklarında yabancı savaşçı istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Başbakan Haydar El Abadi, daha sonra yaptığı bir başka açıklamada, "İster özel kuvvet birliği, isterse başka bir nitelikte olsun, Irak'ta her tür yabancı asker konuşlandırılması ve operasyonunun hükümetinin iznine tabi olduğunu, kendisiyle müzakere edilmesi gerektiğini" söyledi.

Şii milisler: ABD'li askerleri vururuz

Irak'lı Şiilerin bazı temsilcileri ise ülkeye gelmeleri halinde ABD'li askerleri hedef alacaklarını duyurdular.

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Kongre'de yaptığı açıklamada, IŞİD'le mücadele kapsamında Irak'a özel kuvvet birliklerinin gönderileceğini açıklamıştı.

Carter, ABD'li askerlerin IŞİD üslerine düzenlenecek baskınlar, rehine kurtarma operasyonları ve terör örgütünün ele başlarının yakalanması gibi görevleri yerine getireceğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, Irak'a gönderilecek ABD'li asker sayısının 200 dolayında olacağını bildirdi. ABD Irak'tan 2011 yılında çekilmişti.