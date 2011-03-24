-AB ZİRVESİNE PORTEKİZ GÖLGESİ BRÜKSEL (A.A) - 24.03.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, Portekiz'deki siyasi ve ekonomik krizin gölgesinde toplandı. Ekonomik krizle mücadelede yeni bir sayfa açmaya çalışacak liderler, Uluslararası Para Fonunun (IMF) da desteğiyle kurtarılan Yunanistan ve İrlanda'nın ardından Portekiz'i de aynı yolu izlemeye zorlayacak. Portekiz Başbakanı Jose Socrates, hükümetinin aldığı kemer sıkma önlemlerinin parlamentodan destek alamaması üzerine dün gece istifa kararı almıştı. Buna rağmen AB zirvesinde ülkesini temsil eden Socrates, AB kurtarma fonuna başvurup başvurmamayı kurulacak yeni hükümete bırakmakta kararlı görünüyor. Portekiz'de yeni hükümetin en erken 2 ay sonra kurulabileceği dikkate alındığında siyasi belirsizlik nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu borç krizinin daha da ağırlaşmasından ve İspanya gibi diğer kırılgan ekonomileri etkilemesinden çekinen AB liderlerinin Socrates'den yol haritası istemesi bekleniyor. AB kaynakları, hükümetin çökmesinin ardından dış kaynak almadan yoluna devam etme ihtimali iyice azalan Portekiz'i kurtarmak için 50 milyar Avro'dan 80 milyar Avro'ya kadar bir paketin gerekli olduğunu belirtiyor. Hükümetin istifasının ardından gösterge niteliğindeki 10 yıl vadeli Portekiz tahvillerinin faiz oranı yüzde 7,9'a kadar yükseldi. Borçlarını çevirmek için 3 ay içinde 9 milyar Avro'luk tahvil satmak zorunda olan Portekiz'in bu kadar yüksek faiz yüküyle borçlarını döndürebilme ihtimali bulunmuyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Portekiz'de kemer sıkma önlemlerinin parlamentodan destek alamaması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, kurulacak yeni hükümetin bu ülkenin taahhüt ettiği reformları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı. AB liderlerinin yarın sona erecek zirvesinde, finansal istikrarı, büyüme ve istihdam artışını güvence altına alacak kapsamlı önlemler paketi üzerinde uzlaşma aranacak. Zirvede diğer gündem maddeleri arasında Avrupa'daki nükleer santrallerin güvenliği ve Libya krizi bulunuyor.