-AB ZİRVESİ'NE 20 BİN İŞÇİDEN PROTESTO BRÜKSEL (A.A) - 24.03.2011 - AB devlet ve hükümet başkanlarının krizle mücadele önlemlerini tartışacakları zirve öncesinde Brüksel'de toplanan yaklaşık 20 bin işçi, kemer sıkma önlemlerine karşı seslerini yükseltti. Avrupalı sendikaların desteğiyle Brüksel'in tren istasyonlarından ve ana giriş noktalarından yürüyüşe geçerek zirveye evsahipliği yapan AB Konseyi binasını kuşatan göstericilere karşı yoğun güvenlik önlemleri alan polis, birçok noktada barikatlar kurarak protestocuları AB kurumlarına yaklaştırmadı. Sayıları 20 bini bulan göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlik çıkıyor. Zirve binasına birkaç yüz metre uzaktaki ana bulvarda bariyerleri aşarak polise taşla saldıran göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, zirveden önce yaptığı açıklamada, ekonomik krizle mücadele için aldıkları önlemlerin halkta rağbet görmediğini bildiklerini, fakat sorumlu davranmak zorunda olduklarını söyledi. Göstericilerin de kendilerinin de ekonomik büyüme ve istihdam istediklerini belirten Van Rompuy, yöntemler konusunda bazı görüş farklılıkları bulunduğunu kaydetti. Van Rompuy, alınan ekonomik önlemlerin yeni yeni sonuç vermeye başladığını ve "en mutlu zamanların önlerinde olduğunu" ifade etti. Brüksel başta olmak üzere Paris, Berlin, Budapeşte ve Riga gibi başkentlerde gösteriler düzenleyen Avrupalı sendikalar, AB zirvesinin en önemli gündem maddeleri arasında bulunan ve emeklilik yaşlarının yükseltilmesini, ücretlerin enflasyona endekslenmesinden vazgeçilmesini ve çalışma piyasasında esnekliği öngören rekabet paktına karşı çıkıyor. Göstericiler özellikle rekabet gücünün artırılması için kemer sıkma önerileri getiren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i hedef alıyor.