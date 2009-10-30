AB zirvesinden Türkiye çağrısı

AB devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile AB arasında müzakereleri süren geri kabul ve sınır kontrolü anlaşmalarının bir an önce sonuçlandırılması çağrısında bulundu.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre zirve kararlarında, "Göç konusunda Türkiye ile başlatılan güçlü diyalog memnuniyetle karşılanır ve özellikle geri kabulde ve sınır kontrolünde somut adımların hızla atılması çağrısı yapılır" denildi.



Kaçak göçle mücadelesini yoğunlaştıran AB, transit ülke konumundaki Türkiye'ye kaçak göçmenleri iade etmek istiyor. Türkiye ise kendisiyle geri kabul anlaşması bulunmayan üçüncü ülkelerin vatandaşlarını AB'nin geri göndermesine sıcak bakmıyor.



AB ile Türkiye arasında sınır kontrollerinde operasyonel işbirliği çerçevesi anlaşması için sürdürülen müzakerelerin ise AB Komisyonunun adalet, özgürlük ve güvenlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Jacques Barrot'nun Kasım ayı içinde planlanan Türkiye ziyaretinde imzalanacak anlaşmayla sonuçlandırılması bekleniyor.



Öte yandan AB zirvesi kararlarında, İran'ın nükleer programından ve bu ülkenin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekteki ısrarından "derin endişe" duyulduğu belirtilerek, yakın zamanda açığa çıkan Kum kenti yakınlarındaki uranyum zenginleştirme tesisinin endişeleri daha da derinleştirdiği kaydedildi.



Kararlarda İran'dan, Tahran'daki araştırma reaktörüne yakıt sağlanması için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun sunduğu önerileri kabul etmesi çağrısı yapılıyor.