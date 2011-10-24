-AB Zirvesinde ağız dalaşı BRÜKSEL (A.A) - 24.10.2011 - Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün yapılan AB zirvesinde Avro Bölgesi'nin borç kriziyle mücadele stratejisi konusunda ilerleme kaydetti. Ancak Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) gücünün artırılması ve Yunanistan'ın borcuyla ilgili kararlar çarşamba günü yapılacak ikinci AB zirvesine kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bölgede krizle mücadelede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) fonlarının sınırsız kullanılması talebinden Almanya'nın amansız muhalefeti karşısında vazgeçmek zorunda kaldı. Avro Bölgesinin sıkıntılı tahvil piyasasına destek için Çin ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomilerden yararlanmayı değerlendirebileceği belirtildi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, dün 12 saat süren AB zirvesinden sonra yaptığı açıklamada, ''Daha fazla çalışmak gerekiyor ve bunun için kararları takip eden zirvede alacağız'' dedi. İtalya'ya, büyüme potansiyelini artırmak için yapısal ekonomik reformları uygulama konusunda bu hafta daha ikna edici bir planla gelinmesi gerektiğinin söylendiğini ifade eden Rompuy, ''Şimdi ve çarşamba arasında, AB Konseyinin bazı üyeleri ülkelerinin söz verdiği önlemleri uygulama konusunda diğer ülkeleri ikna etmek zorunda olacaklar'' diye konuştu. Sarkozy, Fransa'nın EFSF'nin ateş gücünün artırılması için fonun bir bankaya dönüştürülmesi ve ECB'den borçlanmasına olanak yaratılması yönündeki önerisinin, ne Almanya ne de ECB'nin kabul etmemesi nedeniyle şimdilik işe yaramayacağını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında Sarkozy, ''Eğer Avrupalı kuruluşların tamamından destek almazsa hiçbir çözüm uygulanamaz'' dedi. Sarkozy, EFSF'nin güçlendirilmesi konusunda kapsamlı bir anlaşmanın biçimlendiğini belirtti. Merkel de, Fransa'nın EFSF'nin bankaya dönüştürülmesi fikrinin öldüğünü, EFSF ile ilgili geriye fonun, Avro Bölgesi tahvillerini elinde bulunduranlara garanti vermede kullanılması ve bazı gelişmekte olan ülkelerin destekleyebileceği ''fon içinde fon'' yaratılması gibi önerilerin kaldığını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, çarşamba günü düzenlenecek zirvede alınacak kararların krizin aşılmasında son adım olmayacağını ifade etti. Bu arada Merkel ve Sarkozy, piyasada güveni sağlamak amacıyla reformları hızlandırması için İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile 30 dakika süren özel bir görüşme yaptı. Berlusconi'nin, büyümeyi destekleyici önlemleri görüşmek için bugün bakanlar kurulunu toplaması bekleniyor. Çarşamba günü yapılacak AB zirvesinde, Yunanistan'ın borç yükünün nasıl sürdürülebileceği ve Avro Bölgesinin üçüncü ve dördüncü büyük ekonomileri İtalya ve İspanya'yı, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'i AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) kurtarma paketlerine başvurmaya zorlayan krizden korumak için EFSF'nin gücünün nasıl artırılacağı konuları ele alınacak. -Cameron ve Sarkozy çatışması- Öte yandan BBC'nin haberine göre, İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Avro Bölgesi krizi konusundaki tartışmalara İngiltere'nin dahil olması konusunda ağız dalaşına girdi. Sarkozy, çarşamba günü yapılacak AB zirvesindeki nihai konuşmaların avro kullanan ülkelerle sınırlandırılması gerektiğine inanırken, Cameron, bütün AB liderlerinin o ya da bu şekilde kendilerini etkileyebilecek müzakere konularını sunması gerektiğini ifade etti. İki lider arasındaki atışma, AB liderlerinin Avro Bölgesini borç krizinin çözümüne yardımda gerekirse AB anlaşmasını değişiklik yapılmasını kabul etmesini takip etti. Cameron, AB anlaşmasında değişiklik olacaksa İngiltere'nin çıkarlarını korumanın teminatını aradığını söyledi. Bunun üzerine Sarkozy, Cameron ve İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'nun Avro Bölgesi için yaptığı tavsiyeleri gazetelerde okumaktan rahatsız olduğunu söyledi. Sarkozy'nin tartışma sırasında Cameron'a, ''Bizi eleştirmenizden ve bize ne yapmamız gerektiğini söylemenizden bıktım usandım'' dediği aktarıldı.