-AB zirvesinde "kararlı" önlemler alınacak PARİS (A.A) - 16.10.2011 - Fransa Maliye Bakanı François Baroin, gelecek hafta sonu düzenlenecek ''AB zirvesinde, Avro Bölgesi'nin borç krizinin aşılmasında 'kararlı' önlemlerin kabul edileceğini'' söyledi. Baroin, dün Paris'te sona eren G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, ''AB zirvesinin açık yanıtlar vereceğini, merkez bankalarının, bankalara likidite sağlamaya devam edeceğini'' ifade etti. Paris'teki toplantıda Avro Bölgesi'nin borç krizinden çıkmasıyla ilgili planın ayrıntıları görüşüldü. Planın, Yunanistan'ın borcunun daha önce beklenenden daha fazla silinmesini, daha güçlü Avrupa kurtarma fonu oluşturulmasını ve zayıf bankaların sermayelerinin artırılmasını içerdiği belirtiliyor. Bu plana 23 Ekim'de Brüksel'de yapılacak AB zirvesinde nihai şeklinin verilmesi bekleniyor. G-20 toplantısı sonuç bildirgesinde, bakanların, ''IMF'nin yeterli kaynağa sahip olmasını taahhüt ettiği'' belirtildi. Bakanların, Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) esnekliği ve kapasitesinin artırılmasında alınan önlemlerden memnun olduğu ifade edilen bildirgede, ''Kapsamlı bir planla mevcut sorunların aşılması için krizin yayılmasından kaçınmak adına EFSF'nin etkisinin azami seviyeye çıkarılması ve 23 Ekim'de Avrupa Konseyi toplantısında sonuç çıkması için daha fazla çalışılmasını bekliyoruz'' denildi. Paris'teki toplantıda Avro Bölgesi'nin borç krizinin halledilmesinde IMF'nin güçlendirilmesine gerek olup olmadığı da tartışıldı. IMF Başkanı Christine Lagarde küresel ekonomik kriz sırasında küresel ekonominin büyümesine önemli katkıda bulunan gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerdeki zayıflıktan etkilenmeye başladığını kaydetti. Durumun kötüye gittiğini söyleyen Lagarde, ''Gelişmekte olan ülkelerin, riskin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ve düşük gelirli ülkelere bulaşmasından endişe ettiklerini duyuyoruz'' ifadesini kullandı. Paris'teki toplantıda, Avrupa'nın borç krizinin çözümünde başarısız olması halinde küresel ekonominin vahim bir durumla karşılaşacağı yönünde ortak bir korku söz konusuydu. G-20'den bir delege, ''gelişmekte olan ülkelerin Avro Bölgesi'nin borç krizi konusunda gerçekten kaygı duyduğunu, 23 Ekim'deki AB zirvesinin dönüm noktası olarak görüldüğünü'' belirtti. AB'den bir yetkili de ''herkesin AB zirvesinden birçok beklentisi olduğunu'' söyledi.