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Ekonomi

AB ZİRVESİ YUNANİSTAN İÇİN TOPLANDI BRÜKSEL (A.A)

24 Haziran 2011 00:45

-AB ZİRVESİ YUNANİSTAN İÇİN TOPLANDI BRÜKSEL (A.A) - 23.06.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları Yunanistan'ı kurtarma formülünü belirlemek için toplandı. AB Ekonomi Komiseri Olli Rehn, zirve öncesinde yaptığı açıklamada, AB liderlerinin Atina'ya orta vadeli mali istikrar ve özelleştirme programının Haziran sonuna kadar onaylanması gerektiği mesajını vereceklerini söyledi. Rehn, "Diğer Avrupalıların yardımı için öncelikle Yunanistan kendisine yardım etmeli. İşin özeti budur" dedi. Olli Rehn, üzerinde çalıştıkları Yunanistan'a ikinci kurtarma paketinde, ellerinde Yunan tahvilleri tutan özel bankaların gönüllük esaslı vade uzatmayı kabullenmelerinin önemli bir unsur olduğunu belirtti. Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grubu Başkanı Jean Claude Juncker ise Yunanistan'ın sorumluluklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak "Tüm şartlar karşılanmalı. Eğer siz tüm bunların yerine getirilmesini istiyorsanız kimsenin B planına inanmasına izin veremezsiniz. Ve gerçekte B planı yoktur" şeklinde konuştu. Juncker, zirveye girişinde basına yaptığı açıklamada "Eğer Yunanistan gerekeni yaparsa biz de gerekeni yapacağız. Bu bir tehdit değil, sadece çabalarımızı sürdürdüğümüzün ispatı" dedi. Geçen yıl Avro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ortaklığında 110 milyar avroluk paketle 'kurtarılan' Yunanistan, iflastan kurtulabilmek için zamanla yarışıyor. Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları, hafta başında Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda, paketin 12 milyar avroluk 5'inci kredi dilimini serbest bırakmak için Yunanistan'ın 50 milyar avroluk özelleştirme programı ve 28 milyar avroluk kemer sıkma önlemlerinin parlamentoda onaylanmasını şart koşmuştu. AB liderlerinin de bundan geri adım atması beklenmiyor. 350 milyar avroluk kamu borcuna sahip Yunanistan'ın 12 milyar avroluk acil ihtiyacı karşılansa bile 110 milyar avroluk paketin yetersizliği nedeniyle ikinci bir kurtarma paketine ihtiyaç duyuluyor. Ekonomistler, Avro Bölgesi maliye bakanlarının 11 Temmuz'daki toplantısında onaylanması beklenen yeni paketin en az 120 milyar avro büyüklükte olacağını belirtiyor.

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