AB zirvesi liderleri memnun etmedi

27 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde alınan sonuçlar farklı yorumlandı. Çok sayıda politikacı ve uzman AB'deki sürekli krizin atlatılması yolunda ilk başarının kaydedildiğini ancak yapılan açıklamaları somut önlemlerin izlemesi gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel Bratislava'da alınan sonuçların ‘uzun bir yolda atılmış ilk adım olduğunu' söyledi.

Büyük Britanya'nın katılmadığı zirve buluşmasında liderler önümüzdeki ayların çalışma programı üzerinde mutabakat sağladılar. Başbakan Merkel AB'nin geleceğinden umutlu olduğunu söylerken, İtalya ve Macaristan'dan sert eleştiriler geldi.

İtalya ve Macaristan memnun kalmadı

İtalya Başbakanı Matteo Renzi Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, ‘ileri adım ama kısa, çok kısa bir adım, yetmez' derken Renzi durum değişmediği müddetçe İtalya'nın bir şey olmamış gibi davranmasının doğru olmayacağını ve Bratislava'da daha önceki buluşmalara benzer görüşlerin dile getirildiğini söyledi. Mülteci kriziyle mücadelede İtalya'nın taleplerinin dikkate alınmamasından yakınan İtalya Başbakanı Renzi, “Ya mültecileri ülkelerinde tutabilmek için Kuzey Afrika ülkeleri ile işbirliği anlaşmaları imzalanır, ya da krizle mücadelede vakit kaybedilmekte olduğu itiraf edilir”, dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Bratislava zirvesinde başarı kazanılamadığını öne sürdü. Orban, ‘Brüksel'in göç politikasının değiştirilememiş olmasının başarısızlığa işaret ettiğini' dile getirdi.

‘Fransa ve Almanya'daki seçimlerden önce önemli kararlar çıkmaz'

Siyasal bilimci Richard Youngs zirvenin sadece bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, “Zirvede sadece Britanya'nın AB'den ayrılmasının olumsuz sonuçlarının görüşülmemiş olması olumlu bir gelişmedir”, dedi.

Düşünce kuruluşu Carnegie Europe için makaleler kaleme alan Youngs, liderlerin halkın endişelerine daha fazla kulak verilmesi gerektiğini açıkça dile getirdiklerini, ancak bunda nasıl bir yol izleneceğine açıklık getirilmediğini, söyledi. Richard Youngs vatandaşın sürece nasıl ortak edileceğine dair ortaya somut fikirler konmadığını ve birçok problemin aşılmasının Angela Merkel'in maharetine bağlı olduğunu belirtti. Siyasal bilimci Youngs önemli kararların 2017 yılında Fransa ve Almanya'da yapılacak seçimlerden sonra alınabileceğini sözlerine ekledi.

‘Bratislava yol haritası' Roma antlaşmasının imzalamasının 60'ıncı yıldönümüne isabet eden 2017 yılının Mart ayına kadar atılacak adımları belirliyor. En önemli hedefleri iç ve dış güvenliğin arttırılıp, işsizliğin azaltılması olacak. Devlet ve hükümet başkanları arasında kararlaştırılan somut projelerin başında, kaçak göçün önlenip kontrol altına alınabilmesi için AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması ve Türkiye ile varılan mülteci mutabakatının uygulanması geliyor. AB ülkelerinin ortak sınır ve sahil güvenliği mekanizmasının kısa zamanda tamamlanması ve terör ile mücadelede bilgi akışının iyileştirilmesi de çalışma programında yer alıyor. Aralık ayındaki AB zirvesinde savunma alanındaki işbirliğinin arttırılmasını ve öncelikle gençler arasındaki işsizlikle mücadele imkânlarını kapsayan kararlar alınması planlanıyor.