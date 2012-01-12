-AB Zirvesi 29 Ocak'ta yapılacak ROMA (A.A) - 12.01.2012 - Avrupa Birliği (AB) zirvesi, Belçika'da 30 Ocak'ta yapılacak genel grev nedeniyle 29 Ocak tarihine alındı. İtalya Başbakanı Mario Monti yaptığı açıklamada, daha önce 30 Ocak'ta yapılması öngörülen AB zirvesinin Brüksel'deki genel grev nedeniyle bir gün öne çekildiğini bildirdi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy geçen yıl Aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada, 27 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarının katılacağı AB zirvesinin 30 Ocak'ta düzenleneceğini belirtmişti. Ancak söz konusu tarihte Belçika'da yapılması beklenen genel grevin ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade ediliyor. Avrupalı bir kaynak dün AB'nin bir sonraki liderler zirvesinin tarihini genel grev nedeniyle değiştirmeyi değerlendirdiğini bildirmişti.