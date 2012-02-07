-AB Yunanistan'ın tel örgü inşasına para vermeyecek BRÜKSEL (A.A) - 07.02.2012 - AB Komisyonu, Yunanistan'ın kaçak göçü engellemek için Türkiye sınırına Meriç bölgesinde 10 kilometrelik tel örgü inşasına para vermeyeceğini duyurdu. AB İçişleri Komiseri Cecilie Malmström'ın sözcüsü Michele Cercone, Yunanistan'ın tel örgünün ortaklaşa finansmanı için kendilerine başvurduğunu belirterek ''Komiser Malmström'un tutumu çok net ve Komisyon, (tel örgünün) gereksiz olduğu düşüncesiyle bu talebi karşılamama kararı aldı'' dedi. Cercone, sınırlara duvar ve örgüleri ''geçici çözüm'' olarak değerlendirdiklerini ve daha önce de farklı üye ülkelerden gelen benzer talepleri reddettiklerini söyledi.