AB Yunanistan'ın iflasına hazır



Euro Bölgesi liderler toplantısının ardından görüşlerini açıklayan AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Komisyonun, Yunanistan'ın iflası dahil tüm senaryolara ayrıntılı bir şekilde hazırlık yaptığını" söyledi. Juncker, insani yardım planının yanı sıra Yunanistan'ın Euro Bölgesinde kalmaya devam etmesinin de ihtimaller arasında olduğunu kaydetti.

Euro Bölgesi Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, "Yunanistan'a ilişkin senaryoların ayrıntılarını liderlerin değil maliye bakanlarının ele aldığını" açıkladı.

Yunanistan'a 5 gün süre tanındı

Dün özel bir zirvede bir araya gelen Euro Bölgesi liderleri, yeni bir kurtarma paketi için Yunanistan'a 5 gün süre tanıma kararı aldı. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması'na (ESM) resmi başvuruda bulunacağını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yunanistan'ın sıkı reform ve tasarruf koşullarına bağlı kurtarma programı için başvurusunu en geç perşembe gününe kadar yapacağını" kaydetti.

'Nihai karar pazar günkü zirvede'

Yunanistan için kararlaştırılan ikinci kurtarma programının süresi geçen ay sonunda dolmuştu. Yunan halkı, pazar günü yapılan referandumda kurtarma programının süresinin uzatılması için uluslararası kreditörlerce talep edilen reform ve tasarruf taleplerine yüzde 61 gibi bir çoğunlukla hayır demişti.

AB devlet ve hükümet başkanları pazar günü Brüksel'de toplanarak Yunanistan krizini ele alacak. İtalya Başbakanı Matteo Renzi, "nihai kararın zirvede alınacağını" söyledi.