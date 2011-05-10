-AB, YUNANİSTAN'IN BORCUNU TARTIŞIYOR ATİNA (A.A) - 10.05.2011 - Avusturya Merkez Bankası Başkanı Ewald Nowotny ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Lorenzo Bini Smaghi'ye göre, Yunanistan'ın borcunu yeniden yapılandırması hem Yunanistan'a hem de diğer avro ülkelerine zarar verecek. Nowotny, Yunanistan'a yeni borç vermektense, geri ödeme için daha fazla zaman tanımayı tercih edebileceğini ifade etti. Yunanistan'ın yeni borç alıp alamayacağının sorulması üzerine Nowotny, ''İlk adım Yunanistan tarafından olmalı. Devam eden programın tamamlanabileceğini düşünmek konusunda net bir fikrimiz olursa... Bu da sadece gelecek haftalarda karar verilebilecek birşey'' dedi. Yunanistan'ın önümüzdeki aya kadar neredeyse 60 milyar avroya yakın yeni yardım paketi alması bekleniyor. Ancak Yunanistan hükümeti yeni yardım konusunda net bir beyanda bulunmuyor. İtalya Merkez Bankası Başkanı Lorenzo Bini Smaghi ise Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasının ülkenin ekonomisinin çökmesine neden olabileceğini, bundan bütün avro bölgesinin etkilenebileceğini ifade ederek, Yunanistan'ın yeniden yapılandırma olasılığını değerlendirirken zaman kaybettiğini belirtti. Smaghi, ''Almanya'da birçok kişinin Yunanistan'ın borcunun yeniden yapılandırılmasını istemesine'' ilişkin olarak, Yunanistan'a asıl borç veren ülke olarak Almanya'nın durumunu ''kendi kendine zarar vermek'' olarak değerlendirdi. Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkması tartışmalarına ilişkin olarak da Smaghi, böyle bir durumda sadece Yunanistan'ın değil, diğer ülkelerin de zarar göreceğini ifade etti. -MERKEL, DEĞERLENDİRME İÇİN RAPORLARI BEKLİYOR- Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Yunanistan'a yardım yapılması ve nasıl yapılacağı konularında bir karara varmak için uluslararası yetkililerin raporlarını değerlendirmeyi beklemek istediğini belirterek, Yunanistan'ın zor bir yolda ilerlemesine rağmen geçen yıl cesur adımlar attığını ifade etti. Merkel, Avrupa'nın sorunlarının çözülmediğini ve yenilerinin çıkabileceğini ancak geçen yılın, kendisine, Avrupa'nın daha başka güçlükleri de çözebileceği güvenini verdiğini kaydetti. Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Jürgen Stark, Yunanistan'a yardımın dibsiz bir kuyu olmadığını, ülkenin borcunu ödeyemez durumda olmadığını ifade etti. Stark, ''IMF ile birlikte uygulamaya soktuğumuz yardım programı gerçekçi ve uygulanabilir. Yunanistan'ın çok borcu var ama borcunu ödeyemeyen bir ülke değil ve borcun yeniden yapılandırılması çözüm değil'' dedi. Lüksemburg Başbakanı ve Avro Grup Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapılan planlanmamış görüşmenin ardından Avro bölgesi yetkilileri, Yunanistan'ın ''yeni düzeltme programı''na ihtiyacı olduğunu söyledi. Angela Merkel'in başekonomi sözcüsü ise yeniden yapılandırmanın ülkeye ek yardım yapmaktan bile daha fazla zarar verebileceğini kaydetti. Yunanistan'da 36 şirketin temsil eden Hellenic Fund & Asset Management Association Başkanı Aris Xenofos, şu anda yeniden yapılandırma olmaması gerektiğini, yapılamayacağını düşünüyor. Xenofos'a göre, yeniden yapılandırma, Yunanistan ekonomisi için ''yıkıcı'', Avrupa Birliği'nin geri kalanı ve avro içinse ''zarar verici'' olacak. Aris Xenofos, yeniden yapılandırmayı konuşmak için en erken 2012 yılının başına kadar beklemeye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Yunanistan ekonomisi, resesyonda üçüncü yılına giriyor. Hükümet, ekonominin bu yıl da yüzde 3 daralmasını bekliyor. Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Komisyonu'ndan yetkililerin Atina'daki değerlendirme çalışmalarını tamamlanmasının ardından ülke 110 milyar avroluk kurtarma paketinin 5. dilimini alabilecek. Çalışmalar, Atina'nın taahhütte bulunduğu reformları yerine getirmedeki başarısıyla ilgili kaygıların arttığı bir döneme denk geliyor. -YUNANİSTAN'DA KRİZİN GÜNCESİ- Yunanistan'ın içinde bulunduğu borç krizindeki önemli ekonomik gelişmeler gün gün şöyle gerçekleşti: OCAK 2010: Yunanistan, 14 Ocak'da 2009 yılında gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 12,7'sine ulaşan bütçe açığını 2012 yılında yüzde 2,8'e indirmeyi hedefleyen istikrar programını açıkladı. ŞUBAT: Yunanistan'ın 54 milyar avroluk borcunu yeniden finanse etmesi gerekiyordu. 5 MART: Kamu sektörüne ilişkin ödeme kesintileri ve vergi artışları paketinin geçmesiyle ek 4,8 milyar avro tasarruf amaçlandı. KDV oranı yüzde 2 artarak yüzde 21'e çıkarıldı, emeklilik maaşları 2010'da donduruldu. 11 NİSAN: Avro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan için 30 milyar avroluk (40,67 milyar dolar) acil yardım mekanizmasını onayladı. 15 NİSAN: Vergi kaçakçılığını önlemeyi ve vergi yükünü yüksek kazançlara kaydırmayı amaçlayan yasa, parlamentodan geçti. 22 NİSAN: Eurostat, Yunanistan'ın 2009 yılındaki bütçe açığının daha önce açıklandığı gibi GSYH'nın yüzde 12,7'si değil, yüzde 13,6'sı olduğunu bildirdi. 23 NİSAN: Başbakan Yorgo Papandreu'nun AB/IMF yardım paketinin uygulamaya konmasını istedi. 2 MAYIS: Başbakan Papandreu, Yunanistan'ın 3 yıl içinde 30 milyar avro ek bütçe kesintisi yapmasına yol açacak, AB/IMF anlaşmasını onayladığını belirtti. Yardım paketiyle, 3 yıl içinde Yunanistan'a 110 milyar avro sağlanmasına karar verildi. Böylece, Yunanistan, 16 üyeli Avro Bölgesinde yardım alan ilk ülke oldu. 4-5 MAYIS: Kamu sektöründe çalışanlar ülke genelinde 48 saatlik grev yaptı. Gösteriler sırasında bir bankada çıkan yangında, 3 kişi hayatını kaybetti. 6 MAYIS: Yunanistan parlamentosu, son tasarruf tasarısını onayladı. 9 MAYIS: IMF, oybirliğiyle yardım paketindeki kendi payını onayladı. 10 MAYIS: Küresel politika yapıcılar, finansal piyasaları teşvik etmek ve Yunanistan'ı krizden koruyarak avronun zarar görmesini engellemek için 1 trilyon dolarlık acil güvenlik şebekesi kurdu. Paketin içinde Avro Bölgesi ülkelerinden gelecek 440 milyar avroluk kaynak ile Avrupa'nın borç enstrümanlarından sağlayacak 60 milyar avronun da yer alması kararlaştırıldı. AB Maliye bakanları, IMF'nin de 250 milyar avro katkıda bulunacağını bildirdi. 18 MAYIS: Yunanistan, acil borçlarını ödeyebilmek için AB'den 14,5 milyar avro kredi sağladı. 7 TEMMUZ: AB/IMF anlaşması için temel önemde olan emeklilik reformu, parlamentodan geçti. Reform, erken emekliliğe son vermeyi amaçlıyor. EYLÜL: IMF, Yunanistan'ın planlanan ekonomik reformların ilerisinde olduğunu ve standby anlaşması çerçevesinde ek 2,57 milyar avro ödeyeceğini bildirdi. 4 EKİM: Yunanistan, parlamentoya sunduğu 2011 bütçe tasarısında, IMF/AB kurtarma anlaşmasında kararlaştırılandan daha hızlı bütçe kesintileri öngördü. OCAK 2011: Fitch, S&P ve Moody's'in ardından Yunanistan'ın kredi notunu ''yatırım yapılamaz'' seviyeye düşüren 3. uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oldu. Şubat 2011: AB ve IMF, kurtarma planından 15 milyar avroluk dilimin serbest bırakılmasını onayladı, ancak Yunanistan'a reformların uygulanışı ve özelleştirmenin hızlandırılması konusunda uyarıda bulundu. 8 NİSAN: Yunanistan'ın 2010 bütçe açığının GSYH'sinin yüzde 10'u aşacağı haberlerinin ardından Avro Grup Başkanı Jean-Claude Juncker, ülkeye harcamalarını kontrol etmesinin önemi konusunda uyarıda bulundu. 15 NİSAN: Yunanistan, AB/IMF kurtarma planındaki koşulları yerine getirebilmek ve borçlarının yeniden yapılandırılmasından kaçınma konusunda yatırımcıları ikna etmek için yeni mali ve özelleştirme planı açıkladı. 2 MAYIS: Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu, borçların yeniden yapılandırılmasını kabul etmezken, AB ve IMF ile kurtarma yardımının ödemelerini uzatma konusunda anlaşma konusundaki umudunu ifade etti. 7 MAYIS: Başbakan Papandreu, Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkması iddialarını redderken, böyle bir durumda zor durumdaki ülkesinin ''işi bitirmek için yalnız kalacağını'' söyledi.