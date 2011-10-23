-AB Yunanistan'ı kurtarmak için toplandı BRÜKSEL (A.A) - 23.10.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, Yunanistan başta olmak üzere Avro Bölgesi'ndeki borç krizini ve zordaki bankalara sermaye enjeksiyonunu tartışmak için toplandı. Yunanistan Başbakanı George Papandreu, zirveye girerken basına yaptığı açıklamada, ''Bu krizin Yunanistan krizi olmadığı ispatlandı. Bu Avrupa krizidir. O halde şimdi Avrupalıların kararlı ve etkin şekilde harekete geçmeleri gerekiyor'' şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise zirveye girişinde, önceki açıklamalarını destekleyecek şekilde ''bugün (önemli) kararlar beklemeyin'' dedi. Merkel, önemli kararların çarşamba günü toplanacak olan Avro Bölgesi zirvesinde alınmasını istedi. AB anayasasında değişikliğe yeşil ışık yakan Merkel, ''Müdahale etmeye güçlü hakları olan daha fazla Avrupa (yetkisi artırılmış AB) istiyoruz. AB anlaşmaları değişiklik konusu tabu olmamalı'' ifadesini kullandı. Zirvede bankalardan, ellerinde tuttukları Yunan tahvillerinin değerinde önemli indirime gitmeleri talep edilerek bundan kaynaklanacak zararların karşılanması için bankalara 10 milyarlarca avroluk sermaye enjeksiyonu kararının alınması bekleniyor.