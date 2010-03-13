AB, 'Yunanistan yardım'da uzlaştı

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Kriz paketine sert tepkiler

BBC Türkçe'nin haberine göre, kurtarma paketinde Yunanistan'ın yardım talebinde bulunması halinde, verilmek üzere borçlar ve garantiler olduğu bildirildi.Euro kullanan ülkelerin maliye bakanlarının konuya ilişkin öneriye en geç pazartesi günü tamamlamış olması beklendiği ifade edildi.Yunanistan şu ana kadar içinde bulunduğu mali krizden çıkış için resmi yardım talebinde bulunmazken, bu ülkenin bütçe açığı euro bölgesinde izin verilen oranın dört katını aşmış durumda.Yunanistan'ın bütçe açığı halen yüzde 12.7 oranında, bütçe açığı da 300 milyar euroyu geçerken, işsizlik oranı yüzde 10 düzeyinde.Büyük bütçe açığının sonucu olarak Papandreu hükümeti, geçtiğimiz günlerde, memur maaşlarında kesinti, emekli aylıkların dondurulması ve satış vergilerinin yükseltilmesi gibi çeşitli ekonomik önlemler açıklamıştı.Hükümetin ekonomik önlemler paketini açıklamasından bu yana, grevler ve sert gösteriler birbirini izliyor.Yunanistan'ın 5 milyonluk işgücünün yarısını temsil eden özel sektör çalışanlarının üye olduğu GSEE ve kamu çalışanlarının bağlı olduğu ADEDY sendikaları, 'Avrupa Birliği desteğindeki kemer sıkma politikalarının, yalnızca yoksul kesimleri etkileyeceğini ve ekonomik durgunluk yaşayan ülkenin sorunlarını daha da artıracağını' savunuyor.Yunanistan'da 16 Mart'ta bir grev daha yapılması planlanıyor.