AB, Yunanistan için yeni yol haritası üzerinde çalışıyor

T24 - Yunanistan Cumhurbaşkanı Papulyas’ın maaşından feragat etmesi ve geçici hükümetin iki büyük ortağının imzalı taahhüt göndermesi bile AB için yeterli olmadı. Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının Yunanistan’ın 130 milyar Euro’luk ikinci kurtarma paketini beklemeye alıp, yeni bir yol haritası üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ın tasarruf çabaları doğrultusunda maaşından vazgeçmesi, geçici hükümetin iki büyük ortağının imzalı taahhüt göndermesi de Avrupa Birliği (AB) için yeterli olmadı. AB yetkilileri borç krizinin başlangıcından itibaren hiçbir taahhüdünü yerine getirmeyen Yunanistan’ın 130 milyar Euro’luk ikinci kurtarma paketini beklemeye aldı. Yunan parlamentosunun kemer sıkmayı onaylamasına rağmen paketi serbest bırakmayan Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının yeni yol haritası üzerinde çalıştığı belirtiliyor.



Yunanistan Euro’dan çıkarılmalı

Hürriyet gazetesinin haberine göre; AB’ye yakın kaynaklar, Yunanistan’ı daha fazla sırtlarında taşımak istemeyen Kuzey Avrupa ülkelerinin kurtarma paketinin seçim sonrasına bırakılması yönünde tavır aldığını aktarıyor. 130 milyar Euro’luk paketin ve 100 milyar Euro’luk tahvil kırpma operasyonunun başlangıçta öngörüldüğü şekilde 2020 yılında Yunanistan’ın kamu borcunu gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 120’sine düşürmeyeceğinin anlaşılması, yeni arayışları beraberinde getirdi. Avrupa Parlamentosu (AP) Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu Başkanı Martin Callanan, 1 Mart’ta toplanacak AB zirvesinde Yunanistan’ın Euro’dan çıkarılması çağrısında bulundu. Callanan, “Son paketin Yunanistan’ı kurtaracağına kimse inanmıyor” diyerek Avrupalı liderlerin ayağı yere basan kararlar almasını istedi.



Seçim sonrasına bırakıyorlar

Dün telekonferansla toplanan Euro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının Yunanistan’daki seçimlerin erkene alınma ihtimali karşısında 130 milyar Euro’luk paketi onaylamayı seçim sonrasına bırakma ihtimalleri güçleniyor. Euro Bölgesi, kurtarma paketini bölerek 20 Mart’ta 14.5 milyar Euro’luk borç geri ödemesi olan Yunanistan’ı temerrüte düşürmemeyi de değerlendiriyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, ikinci kurtarma paketi çerçevesindeki tasarruf çabaları doğrultusunda maaşından vazgeçtiğini bildirdi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Papulyas’la görüşmesi sonrasında durumu Başbakan Lukas Papadimos’a bildireceğini söyledi.



AB’nin ikinci kurtarma paketinin anlaşmasının onaylanacağı toplanyı ertelemesi üzerine, Yunanistan alelacele önemli şartları yerine getirdi. Geçici hükümetin iki büyük ortağı PASOK ve Yeni Demokrasi Partisi liderleri Yorgo Papandreu ve Andonis Samaras’ın, yeni yardım paketiyle ilgili Parlamentoda onaylanan anlaşmayı uygulayacaklarına dair imzalı taahhütlerinin Euro Grubuna gönderildiği bildirildi.



İçte ve dışta zorlukla karşılaşıyoruz, birileri bizi Euro’da istemiyor

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Yunanistan’ın bıçak sırtında olduğunu ifade ederek, yeni borç programının nihai detayları üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Venizelos, “Brüksel’deki durum kötü. Birçoğu Yunanistan’ı Euro kuşağında istemiyor” dedi. Venizelos, şunları söyledi:

“Ancak içte ve dışta zorluklarla karşılaşıyoruz. Ateşle oynayanların sayısı fazla. Kimileri meşale kimileri kibritle oynuyor. Atina bu konuda sürekli yeni koşulların öne sürüldüğü garip bir ortamla karşı karşıya. Tüm yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğini değerlendiren birileri ateşle oynuyor.”



Papuçis: Yunan halkı daha fazlasını yapamaz

Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Hristos Papuçis, Yunan halkının, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) talep ettiği tasarruf önlemleri konusunda sınıra geldiğini söyledi. Papuçis, “Hükümet insanüstü çaba gösteriyor, sosyal ve ekonomik sistemin sınırlarına dayandık. Yunanistan kendi sorumluluklarını yerine getirdi ve Yunan halkı büyük fedakarlık gösterdi. Şu andan itibaren Avrupa’nın sorumluluklarını yerine getirmesinin zamanı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.



Kıbrıs Rum yönetimi kumarhane izni verecek

Kıbrıs Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu, ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan önlemler paketini onayladı. Kalkınmaya, üretimin arttırılmasına, rekabetin sağlanmasına ve iş imkanları oluşturmaya yönelik önlemler paketinde, Kıbrıs Rum kesiminde kumarhaneler açılması önerisi de bulunuyor. Rum Maliye Bakanı Kikis Kazamias’ın raporunda, kumarhanelerin işletilmesinden elde edilecek verginin yılda 350 ile 500 milyon Euro olacağı, 700 ile 3 bin arasında yeni istihdam yaratılacağı ve kumarhanelerin olası sosyal etkilerinin engellenmesi için İngiliz modelinde çok katı bir yasal düzenleme yapılacağı belirtildi