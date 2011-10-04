AB Yunan kredisine onayı erteledi

T24

Papandreu iki defa istifayı düşünmüş



Finlandiya'ya taviz



Yunanistan'ın önce, bütçe açığını kapatmak için daha fazla adım atması gerektiği bildirildi.Avrupa Komisyonu'nun ekonomi sorumlusu Olli Rehn, odağın hız değil kalite olması gerektiğini savundu.Bakanlar, Atina yönetiminin şimdiye dek attığı adımları memnuniyetle karşıladı; ülkenin ortak para birliğinden ayrılabileceği yolundaki söylentileri ise kesin dille reddetti.Euro kullanan ülkeler grubunun başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın borçlarını ödeyemez duruma gelmesine izin vermeyeceklerini kaydetti, ancak yeni kredi dilimini serbest bırakacak kararı, bu ay Komisyon tarafından açıklanacak durum değerlendirmesi sonrasında alacaklarını söyledi.Yunanistan'ın vadesi gelen borçlarını ödeyebilmesi için, 8 milyar euro tutarındaki kredinin Kasım ortasına dek hazinesine aktarılmış olması gerekli.Yunanistan'ın AB ve IMF'nin kurtarma paketi karşılığında talep ettiği bütçe hedeflerini bu yıl ve gelecek yıl tutturamayacağını açıklaması, dün piyasalarda hızlı değer kayıplarına yol açmıştı.Lüksemburg'da bir araya gelen maliye bakanları Finlandiya'nın AB kurtarma fonuna katkıda bulunması karşılığında teminat alması talebini de kabul etti.Finlandiya, bu taviz verilmezse, Yunanistan'a aktarılacak ödemeleri veto etme tehdidinde bulunuyordu.Halihazırda Uluslararası Para Fonu IMF, AB ve Avrupa Merkez Bankası'ndan yetkililer Atina'da ülkenin mali durumunu inceliyor.13 Ekim'de düzenlenecek bir sonraki euro bölgesi maliye bakanları toplantısında Yunanistan'ın eattığı adımların yeterli olup olmadığı kararlaştırılacak.Juncker'e göre bu hüküm, "Ekim ayı içinde daha kesin ve nihai bir karar verilmesini" sağlayacak.Bu arada Fransa-Belçika ortaklığındaki Dexia bankasının geleceği konusunda acil durum görüşmeleri yapılması, Yunanistan'ın temerrüde düşmesinin yeni bir bankacılık krizini tetiklemesi endişelerini güçlendirdi.Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün bankanın elindeki Yunan tahvilleri dolayısıyla not düşürme olasılığını gözeterek bankayı izlemeye aldığını duyurdu.Bunun üzerine banka yöneticileri olağanüstü toplandı; Belçika Maliye Bakanı Didier Reynders her iki ülkenin de gerekirse Dexia'yı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.Bu belirsizlik ve endişe ortamında hisse senetleri Londra borsasında yüzde 1, Paris'te yüzde 1,9, Frankfurt'ta yüzde 2,3 değer kaybetti.ABD'de, Dow Jones endeksi günü yüzde 2,4 düşüşle kapattı.