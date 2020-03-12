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AB, Yunan adalarındaki mültecilere geri dönmeleri için 2 bin Euro verecek

12 Mart 2020 18:02

Avrupa Birliği tarafından başlatılan gönüllü program kapsamında Yunan adalarında zor koşullar altında yaşayan mültecilere evlerine dönmeleri için kişi başı 2 bin Euro (14 bin 54 lira) teklif edilmesi gündemde.

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