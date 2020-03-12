AB, Yunan adalarındaki mültecilere geri dönmeleri için 2 bin Euro verecek

Avrupa Birliği tarafından başlatılan gönüllü program kapsamında Yunan adalarında zor koşullar altında yaşayan mültecilere evlerine dönmeleri için kişi başı 2 bin Euro (14 bin 54 lira) teklif edilmesi gündemde.

The Guardian’ın aktardığına göre, Bu miktar, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen gönüllü iade programları kapsamında mültecilere, ülkelerindeki yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için sunulan miktarın beş katından fazla.



Komisyonun bu teklifi AB ülkeleri tarafından 'daha fazla mülteci çekeceği' endişesi nedeniyle yalnızca 1 ay sürecek. Geri dönecek evi olmayan mülteciler için ise bu teklif geçerli olmayacak. Teklifin, daha iyi yaşam standartları arayan mültecileri adalardan ayrılmaya teşvik edeceği tahmin ediliyor.



AB'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson, söz konusu plan ile ilgili “hedeflenen grup için yeni umutlara açılan bir fırsat penceresi” olduğunu belirterek, 2 bin Euro'luk bu planın, koşulların "tamamen kabul edilemez" olan Yunan adalarındaki kamplarda baskıyı azaltabilmek için hızlı bir çözüm olabileceğini dile getirdi.



Komisyon, Yunan adalarındaki mültecilerin kaçının "ekonomik koşullar nedeniyle" mülteci olduğuna dair istatistiklerinin net olmadığını belirtirken, en azından 5 bin kişinin 2 bin Euro'luk teklifi kabul edebileceğini umduklarını söyledi.