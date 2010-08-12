'AB yükümlülüklerini yerine getirsin'

T24- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, The Times'e yazdığı mektupta, "Türkiye'nin Avrupa ekonomisine katkısından AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikasındaki anahtar rolüne uzanan pek çok nedenden dolayı, Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmalıdır. Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak bir gelecek kararı, var olan anlaşmalar, sözleşmeler ve oybirliği ile alınmış AB kararlarına dayanan karşılıklı bir taahhüttür" dedi.



'50'den fazla taş atan çocuk serbest kaldı'

Cumhuriyet gazetesinin derlediği habere göre, Martin Packard ve İngiliz Parlamenter Lord Hylton'ın İngiliz muhafazakar gazetede daha önce çıkan ve Türkiye'nin AB'ye üye olma hakkını sorgulayan yorumlarına cevap niteliği taşıyan mektupta, Bağış şunları söyledi: "Hukuki reform alanında büyük adımlar atan Türkiye, bir Anayasa paketi de dahil olmak üzere yasalarında köklü değişiklik yapmıştır. Aynı derecede önemli değişiklikler, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları alanında da olmuştur. Özellikle yasadışı gösterilere katılan çocukların Terörizmle Mücadele Yasası altında yargılanmasını engelleyen kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle, 50'den fazla 'taş atan çocuk' serbest kalmıştır."

Mektubunda Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek amacıyla bir dizi protokolün imzalanmasına öncülük ettiğini, Kıbrıs konusunda ise Annan Planına "evet" dediğini belirten Bağış, "Dev reform adımları atan Türkiye, yasalarında yeni bir anayasal reform paketini de içeren radikal değişiklikler yapmıştır" ifadesini de kullandı.



'İmtiyazlı ortaklık teklifini hakaret sayıyoruz'

Egemen Bağış, "imtiyazlı ortaklık" talebine de karşı çıktığı mektubunda "Bu tarz bir ilişkinin AB yasalarında yeri olmadığını ve bunun dört temel özgürlüğün dengesine ve eşit üyelik haklarına dayanmadığı için, ekonomik ya da siyasi açıdan sürdürülebilir olmadığını da biliyoruz. İki taraf için de ne ayrıcalık ne de ortaklık teşkil eden bu teklifi sadece kabul edilmez bulmuyor, aynı zamanda hakaret sayıyoruz" diye yazdı.

Devlet Bakanı Bağış, mektubuna "Soru, Türkiye'nin AB'ye üye olup olamayacağı değil, bunu tüm taraflara yarar sağlayacak şekilde ne zaman ve nasıl gerçekleştireceğimizdir" Bu yolumuzda tam hızla ilerliyoruz" sözleriyle son verdi.