AB Yüksek Temsilcisi Catherine Aston, siyasi çözüm için Ukrayna'ya gidecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Ukrayna'da yaşanan soruna siyasi çözüm bulunmasına destek amacıyla yarın Kiev'e gidecek.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ashton'ın ziyaretinin iki gün süreceği bildirildi. Hem iktidar hem muhalefet kanadıyla temaslarda bulunması öngörülen Ashton'ın sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, ziyaretin "resmi arabuluculuk girişimi" olarak tanımlanamayacağını belirterek, Yüksek Temsilci'nin taraflar arası diyaloğun ve siyasi çözümün gerekliliğine ilişkin AB'nin net mesajlarını ileteceğini söyledi.

Ashton'ın ziyareti, dün AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç arasında yapılan telefon görüşmesinde kararlaştırılmıştı. Komisyon, Ashton'ı Ukrayna'ya gönderme önerisinin Barroso'dan geldiğini, Yanukoviç'in de bu öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Kocijancic, Ashton'ın ziyaretiyle gelecek dönemde AB ve Ukrayna heyetleri arasında Ortaklık Anlaşması ile Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (DCFTA) konusunda yapılması öngörülen görüşmelerin birbiriyle bağlantılı olmadığını söyledi.