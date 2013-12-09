T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Catherine Aston, siyasi çözüm için Ukrayna'ya gidecek

Catherine Aston, Ukrayna'da, iktidar, muhalefet ve sivil toplum temsilcileriyle görüşecek

09 Aralık 2013 17:34

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Ukrayna'da yaşanan soruna siyasi çözüm bulunmasına destek amacıyla yarın Kiev'e gidecek.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ashton'ın ziyaretinin iki gün süreceği bildirildi. Hem iktidar hem muhalefet kanadıyla temaslarda bulunması öngörülen Ashton'ın sivil toplum temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Ashton'ın sözcüsü Maja Kocijancic, ziyaretin "resmi arabuluculuk girişimi" olarak tanımlanamayacağını belirterek, Yüksek Temsilci'nin taraflar arası diyaloğun ve siyasi çözümün gerekliliğine ilişkin AB'nin net mesajlarını ileteceğini söyledi.

Ashton'ın ziyareti, dün AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç arasında yapılan telefon görüşmesinde kararlaştırılmıştı. Komisyon, Ashton'ı Ukrayna'ya gönderme önerisinin Barroso'dan geldiğini, Yanukoviç'in de bu öneriyi kabul ettiğini duyurdu.

Kocijancic, Ashton'ın ziyaretiyle gelecek dönemde AB ve Ukrayna heyetleri arasında Ortaklık Anlaşması ile Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması (DCFTA) konusunda yapılması öngörülen görüşmelerin birbiriyle bağlantılı olmadığını söyledi. 

ETİKETLER

avrupa birliğiabdış ilişkilergüvenlikpolitikayüksektemsilcicatherine ashtonukraynaviktor yanukoviçkomisyonjose manuel barrosso

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24