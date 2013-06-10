AB Temsilcisi Ashton: Karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı çözüm bulunmalı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yaptığı yazılı açıklamada, Taksim Gezi Parkı olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve çok sayıdaki yaralının kendisini derinden üzdüğünü belirterek, polisin aşırı güç kullanımı dahil tüm şiddet olaylarının sona ermesinin ve sorumluların hesap vermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Catherine Ashton, "Devam eden tansiyon, tüm tarafların ileriyi düşünmenin gereğinin ve diyalog, karşılıklı saygı, anlayış ve kapsayıcılığa dayalı çözüm bulunmasının öneminin altını çizmektedir. Tırmanıştan kaçınmak, güven inşa etmek ve demokrasiyi güçlendirmek için yetkililerin açık ve sürekli angajmanı elzemdir" görüşünü aktardı.



Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinin ve Kopenhag kriterlerine bağlılığının insan haklarının ve temel özgürlüklerin ayrım yapılmadan ülkenin tüm vatandaşlarının faydasına olacak şekilde güvence altına alınması için çerçeve sunduğunu kaydeden Ashton, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve basın özgürlüğünü ve bunların aktif icrasının bu kapsamda olduğunu belirtti.

Catherine Ashton, "Sosyal medya keyfi baskı altına alınmamalıdır. Herhangi bir kısıtlama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM kararlarıyla belirlenen sınırlar içinde kalmalıdır" değerlendirmesini de yaptı. Ashton, AB'nin katılım müzakerelerini ilerletmek için bu önemli konularda Türkiye ile diyaloğu güçlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.