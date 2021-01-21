AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Yeni yılda Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir hava var; ama insan hakları konusunda hâlâ endişeliyiz

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni yıla "olumlu bir havada" başladığını söyledi. Borrell, Doğu Akdeniz konusunda Ankara'nın Yunanistan'la görüşmelere tekrar başlamak için adımlar atmasından memnun olsalar da Türkiye'de insan haklarının durumundan endişeli olduklarını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Borrell, "Genel atmosferde bir iyileşme gözlemledik. Doğu Akdeniz'de tansiyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğünü görmek istiyoruz" diye konuştu.

Borrell, "Türkiye'de insan hakları durumu hakkında endişeli olmaya devam ediyoruz" dedi.

2020'nin son aylarından itibaren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da gördüklerine" dair açıklamalarda bulunmuştu. Geçen haftalarda T24'e konuşan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, bu açıklamalara ilişkin olarak “aşk mektupları değil, somut gerçekler istediklerini” söylemişti.