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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri var

19 Nisan 2021 17:36

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ukrayna sınırında 150 bin Rus birliği olduğunu açıklayarak; "Gerginliğin artacağı açıkça görünüyor" dedi. 

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında  Ukrayna sınırında 150 bin Rus askeri olduğunu belirterek, “Ukrayna sınırındaki durum ve Rus birliklerinin takviyesi endişe vericidir. Ukrayna sınırlarında ve Kırım'da 150 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Gerginliğin artacağı açıkça görünüyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'yı ölçülü eyleminden dolayı kutlayan Borrell, "Bakanların mesajı çok açıktı. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için diplomatik çabaları güçlendireceğiz" dedi.

Borrell, AB’nin şu anda Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırlamadığını ve Rus diplomatların sınır dışı edilmeyeceğini ifade ederek, AB’nin 23 Ağustos'ta Kırım Zirvesine katılacağını teyit etti.

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