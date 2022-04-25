AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya'ya enerji ambargosu konusunda, AB ülkeleri arasında fikir ayrılığı var

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada; Rusya'dan petrol ve gaz ithalatına yönelik tam bir ambargo veya cezalandırıcı tarife için AB üye ülkelerinden yeterli desteğin bulunmadığı kaydedildi.

Alman Die Welt gazetesine verdiği demeçte, "AB olarak, şu anda, bu sorun üzerinde birlik olmuş bir duruşumuz yok" diyen Borrel, konunun gelecek ay sonunda gerçekleşecek AB zirvesinde tartışılacağını, ancak o zamana kadar konuyla ilgili herhangi bir kesin karar beklemediğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre; tüm AB ülkelerinin Rus petrol ve gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için çalıştığını belirten Borrel, "Karar kesinleştiğinde Rusya, petrol ve gaz işinden elde ettiği gelirlerin kaybolduğunu acı bir şekilde hissedecek" dedi.