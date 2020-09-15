AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması: İlişkiler dönüm noktasında

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimden ötürü AB-Türkiye ilişkilerinin 'hassas bir dönüm noktasında' olduğunu söyleyerek, AB liderlerinden ileriye dönük adımlar atmalarını istedi.

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Borrell "Türkiye ile ilişkiler tarihi bir dönüm noktasında. Önümüzdeki günlerde olacaklara göre ya bir tarafa gidecek, ya öbür tarafa" dedi. Borrell 24-25 Eylül'de toplanacak olağanüstü liderler zirvesi için de "Liderlerimizin zorlu kararlar alması gereken zaman geldi" diye konuştu.

AB liderler zirvesinin ana gündemi Türkiye olacak.