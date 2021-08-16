AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Afganlar güvenlik ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine yaptığı açıklamada "Afganlar güven, güvenlik ve haysiyetle yaşamayı hak ediyor." ifadelerini kullandı. Borrell, Afganistan'ı terk etmek isteyenler için ayrılma sürecinin kolaylaştırılması yönünde de bir çağrı yaptı.

ABD Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) Afganistan'daki duruma ilişkin ortak açıklamasını paylaşarak "İnsan hayatı korunmalı ve güvenlik ile sivil düzen yerine getirilmelidir. Afganlar güven, güvenlik ve haysiyetle yaşamayı hak ediyor." dedi.

Borrell, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Afgan ve yabancı uyrukluların ayrılma süreçlerinin kolaylaştırılması için de bir çağrıda bulunarak "Uluslararası toplum, ülkeden ayrılmak isteyen Afganların ve yabancı uyrukluların güvenli bir şekilde ayrılmasını kolaylaştırmak için tüm taraflara çağrıda bulunuyor ve bunu destekliyor." yazdı.

EEAS'ın 25'i AB üyesi olan 40'tan fazla ülke adının bulunduğu açıklamasında, "Kötüleşen güvenlik durumu göz önüne alındığında, ülkeyi terk etmek isteyen Afganların ve yabancı uyrukluların güvenli ve düzenli bir şekilde ayrılmasını destekliyoruz, güvence altına almak için çalışıyoruz ve tüm taraflara buna saygı duymaya ve bunu kolaylaştırmaya çağırıyoruz. Afganistan genelinde güç ve otorite sahibi konumunda olanlar, insan yaşamının ve mülkünün korunması ve sivil düzenin derhal sağlanması için sorumluluk taşırlar. Ayrılmak isteyen Afganların ve uluslararası vatandaşların bunu yapmasına izin verilmelidir; yollar, havaalanları ve sınır geçişleri açık kalmaları ve sükunet korunmalıdır. Afgan halkı güven ve haysiyet içinde yaşamayı hak ediyor. Uluslararası toplum olarak onlara yardım etmeye hazırız" ifadeleri yer aldı.