AB Yüksek Temsilcisi Borrell: AB, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için Rus rezervlerine el koymalı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği (AB)'nin; Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sona ermesinin ardından, ülkeyi yeniden inşa edebilmek için gereken maliyetin karşılanması adına; dondurulan Rus döviz rezervlerine el koymayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden sonra ABD'nin, Afgan Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarını Afgan halkına yardım etmek için serbest bırakmayı planlamasını hatırlatan Borrel, AB'nin de bunu yapmasının mantıklı olacağını söyledi.

Reuters'ın haberine göre; Borrel, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Ceplerimizde para var, biri neden bunun Afgan parası için iyi olduğunu ve Rus parası için kötü olduğunu açıklamalı" dedi.

AB ve Ukrayna'nın batılı müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından itibaren Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerine kısıtlamalar getirmişti.