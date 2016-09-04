AB Yüksek Temsilcisi: AB ve bütün üyeleri için açıktır ki PKK, terör örgütüdür

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Polikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Avrupa Birliği ve bütün üyeleri için açıktır ki PKK, terör örgütüdür" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Mogherini, AB Dönem Başkanı Slovakya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'deki darbe girişimine karşı iktidar ve muhalefetiyle beraber demokrasiyi savunmak için bir araya gelen Türk halkına ve kurumlarına, dayanışma ve sempatilerini ifade ettiklerini belirtti.

Avrupa Birliği olarak darbe girişimine karşı ilk tepki verenlerden olduklarını hatırlatan Mogherini, "Bugün yeniden zor zamanda Türk halkına ve kurumlarına desteğimizi yeniden ifade ediyoruz" dedi.

Gelecek hafta cuma günü AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ile Ankara'da üst düzey siyasi diyalog toplantısına katılacaklarını anlatan Mogherini, ikili, bölgesel, dış politika ve aynı zamanda ortak iş birliği gerektiren sorunları görüşeceklerini bildirdi.

Darbe ve darbeye tepkilerin kışkırtmasıyla Avrupa ve Türk kamuoyunda olumsuz yansıma meydana geldiğini vurgulayan Mogherini, güçlü bir diyalogun yeniden kurulması gerektiğini belirtti.

Mogherini, "Birbirimiz hakkında daha az konuşmaya, birbirimiz ile daha fazla konuşmaya ihtiyacımız var. Ayrıca birbirimizi tam saygı içerisinde açık ve yapıcı bir yaklaşımla dinlemeye ve anlamaya ihtiyacımız var. Bu, tam olarak bu sabah başlattığımız süreçtir, çok pozitif bir atmosfer olduğunu söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaların devam edeceğini kaydeden Mogherini, "Çalışmalarımız bütün alanlarda devam ediyor, vize serbestliğinde, gümrük birliğinin artırılmasında ve sığınmacı akının yönetiminde olacak, ayrıca ekonomik ilişkiler ve enerji alanında. Biz, bütün angajmanları gelecek hafta ve aylarda devam edeceği konusunda anlaştık." diye konuştu.

“PKK terör örgütüdür”

Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun tabu olmadığına işaret eden Mogherini, karşılaşılan sorunları "Dostça, açık ve yapıcı tarzda" çözmeye ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Kürt sorununun çözümü için siyasal sürecin yeniden başlatılması gerektiğini ifade eden Mogherini, "Avrupa Birliği ve bütün üyeleri için açıktır ki PKK, terör örgütüdür." dedi.

Mogherini, "Türkiye vize serbestiliği verilmesi gerçekçi mi? ve eğer Türkiye sığınmacı anlaşmasını iptal ederse, AB'nin B planı var mı?" sorusuna, bütün anlaşmaların üzerindeki çalışmaların yapıcı bir şekilde sürdüğünü ve Türkiye tarafının bu yönde olumlu mesajlar verdiğini vurguladı.

Vize serbestliği konusunda AB ve Türkiye tarafından üzerinde çalışılan ölçütleri bulunduğunu aktaran Mogherini, ileriye doğru adım atılacağını umduğunu sözlerine ekledi.