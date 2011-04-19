-AB, YSK'NIN KARARINDAN ENDİŞELİ BRÜKSEL (A.A) - 19.04.2011 - AB Komisyonu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) BDP'nin desteklediği 6 kişi dahil 12 bağımsız milletvekili adayının başvurularını iptal etmesinden "çok endişeli olduklarını" duyurdu. AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin Sözcüsü Natasha Butler, "YSK'nın kararından çok endişeliyiz. Bunun gerekçesini ve sonraki gelişmeleri yakından takip edeceğiz" dedi. Demokratik açılımın yapılan birtakım hamlelerin ardından "fiilen durma noktasına geldiğini" savunan Butler, seçimlerden sonra yeni hükümetin bu süreci yeniden canlandırması gerektiğini vurguladı. Butler, "Türkiye'nin güneydoğusu barış, demokrasi ve istikrar yanında ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya ihtiyaç duyuyor. AB Komisyonu onyıllardır devam eden şiddetin ardından Kürt sorununun diyalog yoluyla ve demokratik kurumlar vasıtasıyla çözülmesine gerek duyulduğunu vurgulamaya devam edecek. Bu inisiyatifin başarısı, tüm siyasi partilerin desteğini ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektiriyor" ifadesini kullandı. -DEMİRTAŞ: HALKLA BİRLİKTE KARARIMIZI VERECEĞİZ Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşmasını izledikten sonra Diyarbakır Adliyesi bitişiğindeki Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan gruba hitaben konuşma yaptı. Demirtaş, tutuklu arkadaşlarının anadilde savunma yapmalarına izin verilmemesine tepki göstererek, ''Mücadele edeceğiz ve kazanacağız'' dedi. Seçim barajı uygulamasına rağmen bağımsız adaylarla halkın huzuruna çıkmayı kararlaştırdıklarını, seçimde destekleyecekleri 64 bağımsız adayı açıkladıklarını anımsatan Demirtaş, ''Hepsinin yüreğine korku salmış olacak ki bugün bizi engellemeye çalışıyorlar. Herkes iyi biliyor ki haklının ve mazlumun yanında olan, ezilenin yanında olan bir tek kişi dahi olsa onların maskesi düşecektir. Bunun engellemeye çalışıyorlar'' diye konuştu. ''Önümüzdeki birkaç günü kritik günler olarak değerlendiriyoruz'' diyen Demirtaş, YSK'nın bu kararını gözden geçirmesi için fırsatının bulunduğunu savundu. Tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Önümüzdeki birkaç gün halkımız, her yerde demokratik tepkilerini göstermelidir. Gün evde oturma günü değildir. Masa başındaki hesaplar, özgürlük meydanlarında çözülmelidir. Biz de arkadaşlarımızla birlikte halk toplantılarıyla size son bir defa soracağız. Sizlerin de görüşünüzü alacağız. Eğer bize yaklaşım bu şekilde devam ederse 'bu seçimlere girelim mi girmeyelim mi' diye soracağız. Halkla birlikte kararımızı vereceğiz. Halkımız sonuna kadar demokratik çözümden yana tavrının göstermelidir. Eğer bir şeyin adına seçim denilecekse ortada alternatifler olmalıdır. Alternatifi teke indirirseniz sadece AKP'li adaylar kalırsa onun adı seçim olmaz. Sonucu önceden belli bir şeye kimse 'seçim' diyemez. Kimse orada sandık koyup 'gelin seçim yapın' diyemez. Halk buna da aldanmaz. Böyle bir seçimi de kimse yapamaz.'' Konuşmada, Gültan Kışanak, Altan Tan, Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata, Altan Tan da yer aldı. -AKSARAY'DA OTURMA EYLEMİ Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 bağımsız milletvekili adayının adaylığını iptal etmesini protesto eden grup, Aksaray'da polisin müdahalesinin ardından yeniden toplanarak oturma eylemi başlattı. Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yaptıktan sonra yürüyerek Aksaray Metrosu'nun önüne gelen, bu sırada bazı iş yerleri ile araçlara taş ve molotofkokteyli atan BDP'li gruba, güvenlik önlemi alan polis ekipleri biber gazı sıkarak müdahale etti. Grup, ara sokaklara dağılarak kaçtı. Bu sırada bir polis ayağından yaralandı. Biber gazından etkilenen vatandaşlardan bazıları çevredeki dükkanlara sığındı. Ara sokaklara kaçan göstericiler, bir süre sonra yeniden toplandı. Grup, bu kez Aksaray Metrosu'nun çıkışında ''sivil itaatsizlik'' çadırında oturma eylemine başladı. Bu sırada gruptan bir kişi meydanda bir direğe tırmanarak Türk bayrağını indirdi. Birkaç dakika sonra bayrak tekrar yerine çekildi. BDP'li grubun Aksaray'daki oturma eylemi sürüyor.