-AB YOLUNDA ENGEL ÇIKARACAK SON ÜLKE "BULGARİSTAN" DUBROVNİK (A.A)- 11.07.2010 - Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov, ''Türkiye'nin üyelik sürecine engel çıkarma veya olumsuz bakma konusunda en son ülke Bulgaristan olur'' dedi. ''Hırvatistan Zirvesi''ne katılan Mladenov, yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde basına yansıyan, ''Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu çok uzun. 15 veya 20 yıl sonra olacak bir şey konusunda bugün konuşmayalım'' yönündeki demeci ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi: ''Türkiye konusunda yaptığım açıklamaları basın çarpıttı. Türkiye'nin üyelik sürecine engel çıkarma veya olumsuz bakma konusunda en son ülke Bulgaristan olur. Çünkü biz Avrupa Birliğine yeni üye olduk. Türkiye'yi çok iyi anlıyor ve izliyoruz, onun için bu süreci destekliyoruz. Ne Bulgaristan, ne de başka bir ülke Türkiye'nin üyelik süreci ile ilgili bir karar veremez. Benim 20 yıl gibi bir ifadem olmadı. Biz Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini destekliyoruz. Tabi ki bu sürecin süresi Türkiye'nin göstereceği performansa bağlı. Reformlar yapması lazım, insan hakları ve demokrasi konusunda adımlar atması lazım, AB'nin kriterlerini yerine getirmesi lazım. Dolayısıyla bu daha çok Türkiye'ye bağlı. Lobi yapma konusuna gelince, Bulgaristan sadece Türkiye'nin değil, hiçbir ülkenin lobisini yapmaz. Burada önemli olan lobi değil, yapılanların anlatılmasıdır. Bunu Türkiye'nin kendisi anlatacaktır.''