AB Yolsuzlukla Mücadele Raporu açıklandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında en çok Yunanistan'da yolsuzluk yapıldığına inanılıyor. AB Komisyonu tarafından ilk kez açıklanan Yolsuzlukla Mücadele Raporu'nda, yolsuzluğun Avrupa ekonomisine yıllık maliyetinin 120 milyar Euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AB Komisyonu bünyesinde hazırlanan Yolsuzlukla Mücadele Raporu'nda üye ülkelerin geçtiğimiz yıllarda yolsuzluğa karşı inisiyatif üstlendiği ancak sonuçların değişken olduğu belirtildi. AB Komisyonu, yolsuzluğun önlenmesi ve cezalandırılması için yapılması gereken daha fazla şey bulunduğunun altını çizdi.

AB'nin kamuoyu araştırmalarından sorumlu birimi Eurobarometer'in rapora katkıda bulunmak üzere yaptığı çalışmaya göre, ülkesinde yolsuzluğun yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 76.

Çalışmada, yolsuzluğun en yaygın olduğunun düşünüldüğü ülkeler, yüzde 99 ile Yunanistan ve yüzde 97 ile İtalya. Bu ülkeleri yüzde 95'lik oranla Litvanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti izliyor.

Ülkesinde son üç yılda yolsuzluk oranının yükseldiğini düşünenler ise yüzde 56 seviyesinde. Eurobarometer verilerine göre, vatandaşlarının yolsuzluğun yükseldiğini düşündüğü ülkelerin başında İspanya (yüzde 77), Slovenya ile Çek Cumhuriyeti (yüzde 76), İtalya (yüzde 74) ve Portekiz (yüzde 72) geliyor.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, konuya ilişkin açıklamasında, "Yolsuzluk, vatandaşların demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne güveninin altını kazıyor, Avrupa ekonomisine zarar veriyor ve devletleri, son derece gerekli olan vergi gelirlerinden mahrum bırakıyor" dedi.

Üye devletlerin yolsuzlukla mücadele alanında son yıllarda çok şey yaptığını ancak bunların yeterli olmadığını belirten Malmström, "Avrupa'da yolsuzluktan arınmış bölge yok" ifadesini kullandı.

Malmström, yasal ekonominin azami hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bunu gerçekleştirmenin bir yolunun da yolsuzluğun üzerine gitmek olduğunu kaydetti.