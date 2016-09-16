AB yol haritasını belirliyor: Bratislava'da kara bulutlar



Avrupa Birliği (AB) Konsey Dönem Başkanı Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki devlet ve hükümet başkanları zirvesine, üç ay önce referandumla AB'den ayrılma kararı alan Büyük Britanya katılmıyor. 27 ülkenin liderleri arasındaki zirve buluşmasında AB vatandaşlarının güvenini yeniden kazanmak amacıyla hazırlanan somut projelerin yol haritası belirlenecek.

Savunma ve terörizm ile mücadelede işbirliği ile ekonomik büyümeyi teşvik edici önlemler ve öncelikle Güney Avrupa ülkelerinin bir numaralı sorunu olan gençler arasındaki işsizliğin nasıl azaltılabileceği, gündemin başlıca maddelerini oluşturuyor.

AB savunma işbirliği

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Bratislava'ya varışında devlet ve hükümet başkanlarına ‘Bratislava yol haritasını' sunacağını açıkladı. Britanya'nın AB'den ayrılma kararı almasından sonra AB'nin içinde bulunduğu durumun ‘gerçekçi bir şekilde ve acımasızca değerlendirilmesi gerektiğini' belirten Donald Tusk, ‘Britanya'nın AB'den ayrılmasının nedenlerine doğru teşhis koymak zorunda olduklarını' dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande son aylardaki terör saldırıları nedeniyle AB'nin askeri ağırlığının arttırılacağını duyurmuşlardı. Ortak savunma konseptinde AB'nin askeri görevlerini koordine edecek AB askeri karargâhı kurulması da yer alıyor.