AB yetkilisi yeni Türkiye politikası istiyor

Alman vatandaşı yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı‘nın cumartesi günü tatil için gittiği İspanya'da Türkiye’nin talebi ile gözaltına alınmasına Avrupa Birliği'nden de tepki geliyor.

"Sanırım üye ülkelerin bu tavrın ne gibi stratejik sonuçları olacağını tartışmasının vakti geldi” diyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Süddeutsche Zeitung adlı gazeteye verdiği mülakatta, “Omuz silkmek de uzun vadede politik bir strateji değil” şeklinde konuştu. Hahn, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir ulusal seçime karışması ve sözde siyasi rakiplerinin teslim edilmesi yönünde çaba göstermesi kabul edilemez” dedi.

Devam eden içten çıkarmalar ve hukuki temele dayanmayan tutuklamaların, Ankara’nın "belli ki ülkeyi giderek Avrupa’dan uzaklaştıran rotasından dönmeye niyetli olmadığını gösterdiğini” dile getiren Hahn, üyelik müzakerelerinin zaten üyelerin kararıyla fiilen dondurulmuş olduğunu kaydetti. AB Komisyonu üyesi, geride kalan haftaların "bu kararın ve Türkiye'ye yönelik sarf edilen açık sözlerin arkasında haklı gerekçelerin bulunduğunu ve doğru olduğunu” gösterdiğini belirtti.

AB Komisyonu sözcüsü de Kölnlü yazar Doğan Akhanlı’nın gözaltına alınıp bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına istinaden, Interpol gibi uluslararası teşkilatların, rejime muhalif yazarların tutuklanmasını için "istismar edilmemesi gerektiğini” açıklamıştı.

"Türk hükümetinin Almanya'ya karşı yeni bir saldırgan davranışı”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Alexander Graf Lambsdorff da Akhanlı vakasının Interpol için belli sonuçları olması gerektiğini söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Hür Demokrat Partili politikacı "Yalnızca Türkiye'deki gibi otoriter bir rejim istedi diye Interpol namuslu vatandaşları, hiçbir kontrole tabi tutmadan suçlu ilan edip gözaltına alamaz” dedi.

Akhanlı'nın gözaltına alınmasının Türk hükümetinin Almanya'ya karşı yeni bir saldırgan davranışının daha olduğunu belirten Lambsdorff, "Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti bundan sonuç çıkararak Türkiye ile üyelik müzakerelerini nihayet bitirmeliler” şeklinde konuştu.

AB üyeleri aralık ayında, şu anki şartlarda yeni müzakere fasıllarının açılmasının söz konusu olamayacağını bildirmişti. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Hristiyan Demokrat Birlik üyesi David McAllister, "Türkiye'deki olumsuz gelişmelerin karşısında, şu anda üyelik müzakerelerine devam etmenin bir anlamı olmadığı kanısındayım” diye konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/AÜ/HS