AB yetkilisi: Suriye anlaşmasını Türkiye engelledi

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinde David Gardner'ın kaleme aldığı makalede Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkilinin Türkiye'nin Suriye politikasına dair yorumlarına yer veriliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yazının ilgili bölümünde şöyle deniyor:

"ABD, Ankara'nın Suriye sınırını kapatma ve Irak Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadele konularındaki başarısızlığı nedeniyle bıkkınlık sinyalleri veriyor. Rusya Devlet Başkanı [Vladimir] Putin Erdoğan'ı ve Türkiye'yi 'terörün işbirlikçileri' olmakla suçluyor. Bir üst düzey AB yetkilisi ise geçen ay Viyana'da Suriye'deki geçiş döneminin konuşulduğu diplomatik zirveye 'taş koyduğunu' söylüyor."

AB yetkilisi Türkiye'yi 'ikili oynamakla' da suçladığı belirtiliyor ve Ankara'yla imzalanan 'göç eylem planı' anlaşması sayesinde Ankara için bu sürecin biteceğini ifade ediyor.

AB yetkilisinin, "Eğer Türkiye ikili oynamaya devam ederse kendisi için kötü olacak" ifadesi de yazıda yer alıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Viyana'daki toplantılarda ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'le görüşmüştü.

"Ankara IŞİD'e karşı tereddütlü"

David Gardner'ın 'Ankara Kürtlerle savaşıyor ama IŞİD'e karşı tereddütlü' başlıklı yazısında, "Geçen hafta peş peşe meydana gelen ve büyük ses getiren bir dizi olay Türkiye'nin ne kadar istikrarsız bir müttefik olduğunu ortaya koydu" deniyor.

Bahsedilen olaylar şöyle sıralanmış:

- Suriye sınırında Rus jetinin düşürülmesi

- Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması

- Tahir Elçi'nin öldürülmesi

Gardner, "Kısa zaman öncesine kadar ülkede serbestçe dolaşan IŞİD üyelerinin gözaltına alınmasının dışında Türkiye örgüte karşı doğrudan hiçbir hamle yapmadı. Ancak buna karşılık Rus jetinin Türkiye hava sahasını ihlali egemenlik haklarının kabul edilemez biçimde çiğnenmesi olarak algılandı" diyor.

Gardner, MİT tırarı haberleri nedeniyle Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasını ise "Erdoğan'ın mesajı ileteni vurma eğiliminin son örneği" olarak niteliyor.

Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde Kürt güçlerinin ilerleyişini IŞİD'den daha büyük bir tehdit olarak algılamaya devam ettiği yorumunu yapan Gardner, AB konusuna gelince, Erdoğan varılan anlaşmayı çıkar ilişkilerine dayalı bir uzlaşma olarak görüyor" diyor.