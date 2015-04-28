AB yeni güvenlik stratejisini açıklıyor



Avrupa güvenlik stratejisi, AB Komisyonu Kurumlar Arası İlişkiler, Temel Haklar ve Hukukun Üstünlüğünden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos tarafından bugün Strazburg'da düzenlenecek bir toplantıyla tanıtılacak.

Medyaya yansıyan haberlere göre, Europol bünyesinde "terörle mücadele merkezi" oluşturulacak. Merkezde, üye ülkelerdeki terör zanlılarının listesi bir veritabanında tutulacak ve bilgi alışverişi sağlanacak. Siber ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin artırılması da öngörülüyor.

Almanya terörle mücadele için yeni yasa çıkardı

Almanya'da cihatçı terörle mücadele amacıyla hazırlanan yeni yasa geçen hafta yürürlüğe girmişti. Yeni düzenleme terör örgütlerine katılmak amacıyla yapılan seyahatleri ve seyahat girişimlerinin cezalandırılmasını öngörüyor. Terör saldırıları için küçük miktarda da olsa yapılan mali yardımlar ceza kapsamına alınıyor.

Almanya'da İslamcı terör tehdidi karşısında terörle mücadele organizasyonunun da yeniden yapılandırılması gündeme gelmişti. Güvenlik kurumlarına daha fazla personel, malzeme ve teçhizat sağlanırken terörle mücadele alanında yeni bir birimin kurulması tartışılıyor.