AB 'yatırımcı duası'na çıktı



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa'nın yatırım açığını kapatmak için iddialı bir program hazırladı. Milli bütçeler meteliğe kurşun sıktığı için Juncker yatırımların vergi gelirleriyle değil, özel sermaye tarafından yapılmasını öngörüyor. Uzmanlar yüz milyarlarca Euro'luk özel yatırım sermayesine ulaşmanın son derece riskli olduğuna işaret ediyorlar.

Komisyon Başkanı Juncker, Berlin'de finans uzmanlarıyla yaptığı buluşmada kendini övmeyi ihmal etmedi ve göreve başladıktan üç hafta sonra kapsamlı bir yatırım programı hazırladıklarını söyledi.

Juncker planı olarak da adlandırılan yatırım programının tekleyen Avrupa ekonomisini canlandırması umuluyor. Finans ve ekonomi krizinin patlak vermesinden sonra AB ülkelerinin yatırım hacmi yüzde 15 oranında daralmış ve 470 milyar Euro'luk yatırım açığı ortaya çıkmıştı.

Avrupa özel sermayeye emanet

AB Komisyonu toplam 315 milyar Euro'luk yatırımla 2017 yılına kadar Avrupa ekonomisini eski gücüne kavuşturmayı hedefliyor. Ama yatırımlar 28 AB ülkesinin üzerine boşaltılarak yapılmayacak. Sadece 21 milyarlık bölümü AB bütçelerinden ve Avrupa Yatırım Bankası'ndan karşılanacak. Yatırımların aslan payını özel sermayenin üstlenmesi öngörülüyor.

Komisyon başkanı, ‘yeterli miktarda mevcut olan özel sermayeyi en uygun şekilde inişe geçirmeyi' amaçladıklarını söyledi. Juncker, yatırım planlarını eleştirenlere, ‘AB Komisyonu da birkaç yüz milyar taze parayla ekonomiyi canlandırmak isterdi, ancak elimizde bu kadar para yok. Ayrıca yatırım sermayesi bulmak için devlet borçlarını daha da arttırmak söz konusu olamazdı', şeklinde karşılık verdi.

‘Dile benden ne dilersen'

Brüksel'in yatırım seferberliğine ayırdığı çekirdek sermaye özel yatırımları ateşlemede kullanılacak. Üye ülkeler şimdiye kadar hangi alanlarda yatırım yapılmasına dair 2 binin üzerinde öneride bulundu. Almanya, otoyol, rüzgâr türbinleri ve hızlı internet bağlantılarına kaynak aktarılmasını istiyor. Proje önerileri yayınlandıktan hemen sonra eleştiriler de gelmeye başladı. Örneğin, otoyol projelerinin yatırımcıya cazip gelmediği ve öneriler projelerin Avrupa ekonomisini canlandırmaya yetmeyeceği dile getirildi.

Yatırım ortamı yaratılması şart

Yatırım planının eleştirilen yanları arasında, bürokratik engeller ve özel yatırımcıyı caydırmasından çekinilen şeffafsızlık da bulunuyor. Jean-Claude Juncker Birlik Komisyonu'nun fuzuli işlerden arındırılacağını belirtirken Almanya Başbakanı Angela Merkel özel yatırım sermayesini harekete geçirmek için gerekirse milli yasaların da değiştirilebileceğini söylüyor. Almanya ek yatırımlar için bütçeden ve devlete ait olan Alman İmar Bankası'ndan sekiz milyar Euro ayırmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Komisyon Başkanı gibi Merkel de Avrupa'nın ancak yatırımlarla rekabet gücünü arttırabileceğini ve hedeflenen yatırım hacmine ulaşıldığı takdirde AB'de 1,3 milyonluk ek istihdam yaratılabileceğini söylüyor.