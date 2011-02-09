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Dünya

AB, YARGI SÜRECİNİN SONA ERDİRİLMESİNİ UMUYOR BRÜKSEL (A.A)

09 Şubat 2011 23:10

-AB, YARGI SÜRECİNİN SONA ERDİRİLMESİNİ UMUYOR BRÜKSEL (A.A) - 09.02.2011 - AB Komisyonu, İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili davada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı kararla birlikte yargı sürecinin sona erdirilmesini umuyor. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin sosyolog Pınar Selek hakkında daha önce verilen beraat kararında direnmesi üzerine yaptığı açıklamada, ''Samimi olarak umuyorum ki bu kararla birlikte yargı süreci noktalanır'' temennisinde bulundu. Selek'in 12 yıldır yargılandığını hatırlatan Füle, ''Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel haklar arasında bulunan makul bir sürede adil yargılanma hakkı açısından birçok endişe doğuran bu davayı başlangıcından beri yakından takip ediyoruz'' dedi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Helene Flautre de İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ''harika bir haber'' olduğunu belirtti.

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