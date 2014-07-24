AB yaptırımları sertleştirdi



Brüksel'de bugün toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sertleştirilmesini kararlaştırdı. Birlik ülkeleri, 15 Rus ve Ukraynalı, 9 Rus şirketi ve 9 da Rus kuruluşunu yaptırım listesine ekledi.

Kara listeye eklenen şirketler ve kuruluşlar Avrupa ülkelerinde herhangi bir faaliyette bulunamayacak. Listede yer alan kişiler de Avrupa ülkelerine seyahat edemeyecek, ayrıca bu kişilerin Avrupa ülkelerindeki banka hesapları da donduruldu.

Brüksel şimdiye kadar 72 Rus ve Ukraynalı'ya seyahat ve mali yasak uyguluyordu.

Avrupa Birliği'nin büyükelçileri Ukrayna'nın doğusunda Malezya uçağının düşürülmesine tepki olarak planlanan diğer yaptırımlara ilişkin ise henüz bir karar almadı.

Yeni yaptırım paketinde, Rusya ile silah ticaretinin durdurulması, askeri ve sivil amaçlı malların ticaretinin sınırlandırılması, enerji ve şifreleme teknolojileri gibi alanlarda yapılan işbirliklerine de son verilmesi gibi öneriler yer alıyor.

Pakette ayrıca Rus şirketlerinin Avrupa pazarına girişinin engellenmesi de öneriliyor.