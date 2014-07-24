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Dünya
Deutsche Welle

AB yaptırımları sertleştirdi

Avrupa Birliği, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.

24 Temmuz 2014 23:37


Brüksel'de bugün toplanan Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların sertleştirilmesini kararlaştırdı. Birlik ülkeleri, 15 Rus ve Ukraynalı, 9 Rus şirketi ve 9 da Rus kuruluşunu yaptırım listesine ekledi.

Kara listeye eklenen şirketler ve kuruluşlar Avrupa ülkelerinde herhangi bir faaliyette bulunamayacak. Listede yer alan kişiler de Avrupa ülkelerine seyahat edemeyecek, ayrıca bu kişilerin Avrupa ülkelerindeki banka hesapları da donduruldu.

Brüksel şimdiye kadar 72 Rus ve Ukraynalı'ya seyahat ve mali yasak uyguluyordu.

Avrupa Birliği'nin büyükelçileri Ukrayna'nın doğusunda Malezya uçağının düşürülmesine tepki olarak planlanan diğer yaptırımlara ilişkin ise henüz bir karar almadı.

Yeni yaptırım paketinde, Rusya ile silah ticaretinin durdurulması, askeri ve sivil amaçlı malların ticaretinin sınırlandırılması, enerji ve şifreleme teknolojileri gibi alanlarda yapılan işbirliklerine de son verilmesi gibi öneriler yer alıyor.

Pakette ayrıca Rus şirketlerinin Avrupa pazarına girişinin engellenmesi de öneriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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