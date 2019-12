-AB: Yaptırımlar devam ediyor BRÜKSEL (A.A) - 22.08.2011 - Avrupa Birliği, Libya'ya uygulanan yaptırımların şu an için devam ettiğini, ancak doğru zamanda hızla kaldırmaya hazır olduğunu bildirdi. AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın sözcüsü, basına yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda yaptırımlar yürürlükte, ancak (yaptırımları) her zaman tamamen hızla kaldırabiliriz" dedi. AB yaptırımları yaklaşık 50 Libya teşekkülünü kapsıyor. Yaptırımlar çerçevesinde 30'dan fazla Libyalı yetkiliye de seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemler uygulanıyor. İngiltere, Libyalı muhaliflerin Kaddafi hükümetini devirmeyi başarması halinde Libya'nın dondurulan mal varlıklarını ve paralarını kısa zamanda serbest bırakabileceğini açıklamıştı. Libyalı muhaliflerin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kalesi başkent Trablus'un büyük bölümünün denetimini sağladığı bildirilmişti. -Almanya'dan destek vaadi Alman hükümeti, Libya'da bir an önce demokratik şartların sağlanmasını istediğini açıklayarak, bu ülkenin yeniden imarı için destek vaadinde bulundu. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'den artık mücadelesine son vermesini isteyerek, mücadelesini sürdürdüğü her saatte boşu boşuna insanların öldüğünü ve ülkenin daha fazla zarar gördüğünü söyledi. Libya'nın değişimin eşiğinde olduğunun ve Kaddafi rejiminin sonuna gelindiğinin görülebildiğini ifade eden Seibert, Kaddafi'nin, halkını yönetmek için her türlü yasallığını kaybettiğini, şimdi barışçı ve demokratik bir iktidar değişikliğinin gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Almanya'nın, ülkedeki tüm muhalifleri geçici bir hükümet kurulması konusunda cesaretlendirdiğini belirten Seibert, Almanya'nın bu süreci desteklemeye hazır olduğunu, hükümetin, bu konuda BM'nin önemli bir rol üstleneceğini tahmin ettiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü de Libya yönetiminin Almanya'da dondurulan yaklaşık 7,3 milyar avroluk parasının mümkün olan en kısa zamanda Libya'daki muhaliflere verileceğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ve Savunma Bakanlığının bir sözcüsü de BM'nin talep etmesi durumunda Almanya'nın, ordunun donanımlarıyla da Libya'ya yardım edebileceği, ancak bu yönde henüz bir talepte bulunulmadığı ve bu konuda bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu belirtti. -Çin: "Kararlarına saygı duyuyoruz" Çin yönetimi, Libya'daki muhaliflerin başkent Trablus'un kontrolünü ele geçirmesi üzerine "Libya halkının kararına saygı duydukları" yönünde açıklamada bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ma Caoşü tarafından yapılan açıklamada, Libya'daki gelişmeleri izledikleri ve bu ülkede bir an evvel istikrarın sağlanmasını ve halkın normal yaşama dönmesini bekledikleri belirtildi. Açıklamada, Çin'in gelecekte Libya'nın yeniden yapılanması için proaktif rol oynamak için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğu ifade edildi.