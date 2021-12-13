AB, Wagner'e yaptırım uygulamasına imkan veren değişikliği kabul etti

AB, Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner Gruba yönelik beklenen yaptırım kararı çerçevesinde Mali'nin istikrarını tehdit eden kişi ve kuruluşlara, AB'nin özerk olarak yaptırım uygulamasını sağlayacak değişikliği kabul ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner Gruba yönelik beklenen yaptırım kararı çerçevesinde Mali'nin istikrarını tehdit eden kişi ve kuruluşlara, AB'nin özerk olarak yaptırım uygulamasını sağlayacak değişikliği kabul ettiğini duyurdu.

AB Dışişleri Bakanları toplantısı sürerken AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin Mali'ye yönelik yaptırım rejiminde değişikliğe gittiği bildirildi. Açıklamaya göre yeni rejim, AB'nin Mali'nin barışı, güvenliği ve istikrarını bozmaktan ya da ülkenin siyasi geçişine engel olmaktan sorumlu birey ve kuruluşlara özerk olarak kısıtlayıcı tedbirler sağlamasına imkan verecek.

Kısıtlayıcı önlemler, kişilere yönelik seyahat yasaklarını ve kişilere ya da kuruluşlara ait varlıkların dondurulmasını içerecek. Ayrıca AB'de bulunan kişi ve kuruluşlar listedekilere doğrudan ya da dolaylı yoldan fon sağlayamayacak.

Bugünkü karar yalnızca AB'nin özerk tedbirleri için yeni çerçeveyi belirliyor. Henüz hiçbir kişi ya da kuruluş listeye alınmazken, bunun aşamalı olarak yapılacağı ifade edildi.

AB'nin Wagner'e yaptırım hazırlığı

Bugüne kadar, AB yalnızca Birleşmiş Milletler'in karar verdiği yaptırımları uyguluyordu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 15 Kasım'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Wagner'e karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmaya yönelik teknik çalışmalar olduğunu, bunlar sonuçlandığında AB'nin yaptırım rejimi çerçevesinde bir karar verileceğini söylemişti.

Avrupa Parlamentosunda da 25 Kasım'daki bir oturumda vekiller, söz konusu grubun Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde işkence, tecavüz ve öldürme gibi pek çok suç işlediği, hukuken var olmayan bu şirketin hiçbir mensubunun yargılanamadığı ve Rusya'nın vekil gücü niteliğindeki bir suç örgütü olduğu yönündeki bulgularını dile getirmişti.

Oturumun ardından Wagner Gruba yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmişti.