AB vizesi almak kolaylaşacak

T24-

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström yeni düzenlemenin bu durumu değiştireceğini belirtti. Malmström şu açıklamayı yaptı:







"Avrupa Birliği'nin yeni vize yönetmeliğinin amacı tüm Schengen ülkeleri için bu prosedürü koordine etmek ve tüm dünyadan Schengen vizesi için başvuruda bulunanların işini kolaylaştırmak."







Prosedür, tüm Schengen ülkelerinde vize işlemlerine bir standart getirmeyi hedefliyor. Ayrıca ücretlendirmede de bazı indirimlere gidilecek. Normal vize başvuruları için 60 euro alınmaya devam edilirken, 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklardan alınan ücret 35 euroya düşürülecek. Başvuruda bulunacak belli kişi ve gruplar içinse bu ücretlendirmede istisnalara gidilecek.







Bekleme süresi kısalacak

AB Komisyonu'nun serbest dolaşımla ilgili bölümünün başkanı Jan de Ceuster eski sistemde yaşanan sorunlara dikkat çekti. De Ceuster "Vize alma sürecinin geçmişte başvuruda bulunanlardan yana olmadığını kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazen çok uzun süre sırada beklemek gerekiyordu. Bazense sadece başvuruda bulunabilmek için iki ay bekliyordunuz." dedi.





Yeni düzenlemeye göre, Schengen'e dahil olan ülkelerin, 15 gün içinde başvuruda bulunacak kişiye istenen belgeleri teslim etmesi için randevu vermesi gerekiyor. Vize başvurusunun sonucunun da iki hafta içinde ilgili kişiye bildirilmesi şart. Başvurunun reddedilmesi halinde ise bunun gerekçelendirilmesi gerekiyor.





Jan de Ceuster daha önce böyle bir zorunluluk olmadığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bazen başvurunun neden kabul edilmediğiyle ilgili bir açıklama yapılmıyordu. Sonuca hiçbir şekilde itiraz etme imkânınız da olmuyordu. Bu da çoğu kez hayal kırıklığı ve Avrupa'yı kaleye benzeten kötü bir şöhretin yayılmasına sebep oluyordu."





"Önemli bir adım"

Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, yeni düzenlemeyi ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi. Malmström şöyle konuştu: "Başvuruda bulunanlar için daha adil, şeffaf ve kolay bir sistem olacak. Bu şekilde uyumlu ve eksiksiz bir Avrupa Birliği vize sistemine sahip olacağız."







Ancak bu tanımlama tam olarak doğru değil. Zira Schengen Antlaşması'na dâhil olmayan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, yani İngiltere, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Kıbrıs bu uygulamanın dışında kalıyor.