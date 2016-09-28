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AB vize serbestisine ilişkin raporunu yayımladı; Türkiye'nin yerine getirmediği 7 kriter var

AB ile yapılan görüşmelerde terörle mücadele yasa ve uygulamalarının değişmesi konusunda anlaşmaya varılamadığı kaydedilmişti

28 Eylül 2016 19:19

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılması için yerine getirilmesi gereken yedi kriter olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu, 18 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye-AB mutabakatının uygulanmasına ilişkin üçüncü değerlendirme raporunu yayımladı. 

Raporda, Türkiye’ye vize serbestinin sağlanması için yerine getirilmesi gereken toplam 72 kriterden geriye yedi kriterin kaldığı belirtilerek, eksik kriterler şu şekilde sıralandı:

- AB standartlarında tam uyumlu biyometrik pasaport çıkartılması,

- yolsuzlukla mücadele için önlemlerin alınması,

- Europol ile operasyonel isbirliği anlaşması yapılması,

- terörle mücadele yasa ve uygulamalarının Avrupa standartlarına uyacak şekilde düzenlenmesi,

- AB standartlarında kişisel verilerin
korunması düzenlemesinin kabulü ve uygulanması, suç bağlantılı konularda AB’nin tüm ülkeleriyle etkili işbirliği yapılması

- AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddelerinin uygulanması.

Raporda, Türkiye ve AB’nin geriye kalan kriterler konusuna çözüm bulmak için devamlı iletişim içerisinde olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye-AB mutabakatının uygulanmasındaki zorluklara rağmen istikrarlı biçimde sonuç verdiğine işaret edilen raporda, mutabakatın başlamasından bu yana Türkiye’den Yunanistan’a geçişlerde ve Ege Denizi’ndeki ölümlerde önemli ölçüde azalma olduğu kaydedildi.

Raporda, bu yıl Haziran-Eylül döneminde Türkiye’den Yunanistan’a günlük ortalama 81 sığınmacının geçiş yaptığı, bu sayının bir önceki yıl ortalama 2 bin 900 civarında olduğu bildirildi.

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