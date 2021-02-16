AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi

AB Dönem Başkanı olan Portekiz'in Maliye Bakanı Joao Leao, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının yaptığı yaptığı toplantının ardından AB'nin vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini bildirdi.

Leao, "Türkiye listede yer almıyor. Türkiye ile vergi alanında iş birliğinde ilerleme kaydettiğimiz için listeye eklenmedi" dedi.

En son ekim ayında güncellenen AB'nin vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesinde Amerikan Samoası, Anguilla, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad ve Tobago, ABD Virjin Adaları, Vanuatu ve Seyşeller yer alıyor.