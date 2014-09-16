AB ve Ukrayna, Ortaklık Anlaşması'nı onaylıyor



Avrupa Parlamentosu (AP) yetkilileri, oylama ve ardından yapılacak imza töreninin TV'lere canlı olarak aktarılacağını açıkladı.

AB Ortaklık Anlaşması'nın geçen yıl sonunda imzalanması gerekiyordu. Ancak dönemin devlet başkanı Viktor Yanukoviç süreci durdurmuş ve Rusya ile yakınlaşmayı tercih etmişti.

Moskova yanlısı rota Batı yanlılarının tepkisine yol açmış, "Maidan gösterileri" adı verilen protesto hareketi Yanukoviç'in iktidardan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanmıştı.

Bu arada Rusya'nın tepki gösterdiği "AB-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması"nın uygulanması 2015 yılının sonuna ertelendi.