AB ve Türkiye arasında yeni 'Suriyeliler müzakeresi' başladı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christan Berger, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için sağlanan 3 milyar Euro’luk anlaşmanın Ocak 2018’de sona ermesinden önce Brüksel–Ankara hattında yeniden müzakerelere başladığını açıkladı.

Amerika'nın Sesi'nden Yıldız Yazıcıoğlu'nun aktardığına göre, Türkiye’nin Suriyeliler konusunda neye ihtiyacı olduğuna ilişkin Türk AB Bakanlığı’nın katılımıyla Brüksel’de görüşmeler yürütüldüğünü kaydeden Berger, “Şu anda gelecek adım ne olmalı, ne yapılması gerektiği konusunda fikirler toplanıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği ile önemli bir müzakere yürütülüyor. Umut ediyorum ki çok yakında Suriyeli için gelecek adımın ne olacağını göreceğiz" dedi.

"OHAL, iş dünyasını etkiliyor"

Türkiye’nin olağanüstü hali (OHAL) konusunda şunları kaydetti:

“Türkiye son yıllarda hem içeriden hem de dışarıdan kaynaklı nedenlerle zor bir dönemden geçiyor. Ülke içerisinde terör olayları söz konusu ve aynı zamanda Suriye ile Irak kaynaklı olarak da yaşanan olaylar nedeniyle de geçen yıl itibariyle olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Brüksel ile Ankara arasında son birkaç gündür ekonomik diyalog görüşmeleri yapıldı. OHAL’in iş koşulları atmosferini etkilediği kabul ediliyor. Bu konuda herkes görüş birliği içerisinde. İş dünyası ve Türk hükümetinden isimler OHAL’in mümkün olan en kısa sürede kaldırılması gerektiğini konusunda hemfikir görünüyor. İnanıyorum ki mümkün olabildiğinde OHAL sona erecektir.”

"İnsanlar, hukukun üstünlüğü görmek stiyor"

Berger, muhalefetin yaptığı insan hakları eleştirisi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Berger, “Her türlü politik yapı ve her türlü hükümet yapısı da hukukun üstünlüğüne dayalı olmalıdır. Elbette herhangi bir suç söz konusuysa bu yargılanmalı, mahkemede adalet sağlanmalı ama önemli olan hukuki bir süreç olması, hukuki süreç takibi ve hukukun üstünlüğüne dayalı olması. Hukukun üstünlüğü önemli ve insanlar da yargılama süreçlerinde bunu bekliyor, görmek istiyor” diye konuştu.

Türkiye’nin insan hakları açısından mevcut durumunu nasıl gördüğü sorulan Berger, 'Evrensel İnsan Hakları' kavramının Avrupa Birliği ve Türkiye’nin paylaştığı bir değer olduğunu vurguladı.

Berger, şu ifadeyi kullandı:

“Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak aynı zamanda en üst seviyede evrensel insan hakları değerlerini paylaşmayı da beraberinde getiriyor. İnsan haklarını içselleştirme sürecinde Türkiye bazı alanlarda ciddi gelişmeler de gösteriyor. Örneğin Suriyelilere burada gelip yaşayabilme imkanı sağlandı, bu yaşama hakkı açısından çok önemli idi. Türkiye ve Avrupa Birliği, hem Avrupa’da hem Türkiye’de hem de dünyada evrensel insan hakları için birlikte durabilmeli, birlikte savunabilmeli.”