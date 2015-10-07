AB ve Türkiye arasında mülteci pazarlığı



AB Komisyonu, Türkiye ile geliştirilmesi hedeflenen ortak eylem planının tasarı halini dün Brüksel'de açıkladı. Üzerinde müzakerelerin devam ettiği plan, Türkiye'de altı yeni mülteci kampı kurulmasını öngörüyor. Türkiye'ye mali yardım yapılacağının belirtildiği eylem planı, Türkiye'nin yeni mülteciler kabul etmesi, deniz ve kara sınırlarının da daha iyi korunmasını kapsıyor.

Planda, Türkiye'deki mültecilerin orta ve uzun vadeli perspektifinin, ayrıca daha iyi yaşam koşullarının göz önünde bulunuldurulacağı da belirtiliyor. AB, Avrupa'ya gelecek mültecilerin Türkiye üzerinden düzenli geçişinin sağlanması için bir program geliştirmeyi de hedefliyor. Komisyon'un açıkladığı belgede Türkiye'nin, mültecilerin kayıt altına alınması, iltica süreçlerinin tamamlanması ve Türk istihdam piyasasına girişinin sağlanması konularında güvence verdiği belirtiliyor.

Avrupa'ya yasadışı girişlerin devamının, ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinden de izinsiz çıkışların engellenmesi de hedefler arasında. Türk sahil güvenlik ekiplerinin insan kaçakçıları ile mücadelesine de Avrupa Birliği'nin destek vereceği belirtiliyor. Avrupa Birliği, üye ülkeler ve Türkiye ile sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda ortak bir operasyon düzenlenmesini de hedefliyor.

Onay süreci tamamlanmadı

Eylem planının hayata geçirilmesi için her iki tarafın da onayından geçmesi gerekiyor. Ancak Türkiye tasarıda yer alan hedeflere henüz onay vermedi. Türkiye'nin mali yardım yerine güvenli bölge oluşturulmasını istediği belirtiliyor.

Uluslararası Göç Örgütü ise eylem planını memnuniyetle karşıladı. Mülteciler için yapılacak her iyileştirmenin, mülteci kamplarında daha iyi yaşam koşulları oluşturulmasının önem taşıdığına dikkat çeken örgüt, ülkelerinden kaçan milyonlarca insanın muhtaç durumda olduğunu ve bu bağlamda işbirliğinin doğru bir adım olduğunu kaydetti.