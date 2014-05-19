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Dünya
Deutsche Welle

'AB ve NATO ile bağlar gözden geçirilecek'

Ukrayna konusunda gerilimin tırmandığı bir dönemde Rusya, AB ve NATO ile bağların gözden geçirileceğini açıkladı.

19 Mayıs 2014 15:59


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusundaki derin farklılıklar nedeniyle Rusya'nın AB ve NATO ile bağlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Resmi haber ajansı RIA, Lavrov'un “Bu ilişkiler üzerinde temelden yeniden düşünülmesi gerekiyor. AB ve NATO'dan partnerlerimizle birlikte ne noktada olduğumuzu, değerlendirmelerimizin nerede örtüşüp nerede çakıştığını daha iyi anlamak üzere bir analizde bulunmaya çalışıyoruz” dediğini aktardı.

Bu arada Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna sınırındaki bölgelerde düzenlenen askerî tatbikatı sona erdirme emri verdiği bildirildi. Açıklamada, Kiev yönetiminden de Ukrayna'nın doğusundaki operasyonu derhal sona erdirmesi ve askerlerini bölgeden çekmesi istendi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ayrılıkçıların kalesi olarak görülen Slavyansk kentinde sabah erken saatlerde bir askerî kontrol noktasına bir çocuk yuvası içinden açılan ateşte bir Ukrayna askerinin öldüğünü, üç askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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