T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB ve NATO, Güney Osetya'daki seçimleri tanımadı BRÜKSEL (A.A)

14 Kasım 2011 16:48

-AB ve NATO, Güney Osetya'daki seçimleri tanımadı BRÜKSEL (A.A) - 14.11.2011 - Avrupa Birliği ve NATO, Güney Osetya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine tepki gösterdi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherien Ashton'ın sözcüsü Michael Mann, ''AB, düzenlenen bu seçimlerin anayasal ve yasal çerçevesini tanımamaktadır'' dedi. NATO'dan yapılan açıklamada ise bu tür seçimler düzenlemenin ''Gürcistan'daki durumun barışçıl ve kalıcı çözümüne hizmet etmediği'' vurgulandı. AB ve NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını desteklediklerini tekrarladı. Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlık ilanında bulunan Güney Osetya'daki dünkü seçimlerde, Rusya destekli Anatoli Bililov ve yolsuzlukla mücadele sözü veren eski Eğitim Bakanı Alla Çioyeva yaklaşık yüzde 25'er oyla ikinci tura kalmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24