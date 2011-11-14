-AB ve NATO, Güney Osetya'daki seçimleri tanımadı BRÜKSEL (A.A) - 14.11.2011 - Avrupa Birliği ve NATO, Güney Osetya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine tepki gösterdi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherien Ashton'ın sözcüsü Michael Mann, ''AB, düzenlenen bu seçimlerin anayasal ve yasal çerçevesini tanımamaktadır'' dedi. NATO'dan yapılan açıklamada ise bu tür seçimler düzenlemenin ''Gürcistan'daki durumun barışçıl ve kalıcı çözümüne hizmet etmediği'' vurgulandı. AB ve NATO, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını desteklediklerini tekrarladı. Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlık ilanında bulunan Güney Osetya'daki dünkü seçimlerde, Rusya destekli Anatoli Bililov ve yolsuzlukla mücadele sözü veren eski Eğitim Bakanı Alla Çioyeva yaklaşık yüzde 25'er oyla ikinci tura kalmıştı.