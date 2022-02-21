AB ve Kıbrıs, 'sığınmacıların geri gönderilmesini kolaylaştıran' anlaşmayı imzaladı

Avrupa Birliği (AB) ve Kıbrıs, adada son yıllarda "artan göçmen sorunuyla" mücadele için anlaşma imzaladı. Anlaşmada, sığınmacıların geri gönderilmesinin kolaylaştırılacağı ve aşırı kalabalık kabul tesislerinin iyileştirileceği belirtildi.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Kıbrıs İçişleri Bakanı Nicos Nouris tarafından imzalanan mutabakat zaptına göre, sığınmacıların geri gönderilmesi kolaylaştırılıyor. Anlaşma, menşe ülkelerde harekete geçmeyi, Kıbrıs'ta kabul ve idare yapılarının güçlendirilmesini öngörüyor.

Johansson, Twitter'dan paylaştığı mesajda anlaşmanın Kıbrıs'ın yükünü hafifleterek "geri dönüşlerin verimliliğini artıracağını" yazdı.

Euronews'in haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ülke nüfusunun yüzde 4,6'sının sığınmacı veya korumadan yararlanan kişiler olduğunu bildiriyor. Bunun, nüfusa göre AB ülkeleri arasında en yüksek oran olduğu belirtiliyor.